Журналиста из Ростова задержали за пост об "Умном голосовании"

В Ростове-на-Дону в пятницу утром полиция задержала главного редактора местного независимого издания "Голос" Игоря Хорошилова. Журналиста доставили в отдел для проверки по опубликованному в фейсбуке посту об "Умном голосовании". Об этом Кавказ.Реалии сообщил сам Игорь Хорошилов.

В настоящий момент он остается в полиции, протокол на него пока не составили. По данным "ОВД-Инфо", журналисту вменяют распространение экстремистских материалов из-за публикации об "Умном голосовании" .При задержании, как пишет издание , присутствовали сотрудники центра МВД по противодействию экстремизму.

Несколько дней назад Игорь Хорошилов поделился в фейсбуке постом с призывом "обнулить" "Единую Россию" и логотипом "Умного голосования" - проекта команды Алексея Навального, структуры которой в России признаны экстремистскими и запрещены.

2 сентября суд в Ростове-на-Дону арестовал активистку Бэллу Набисян, по административному делу о пропаганде нацистской или экстремистской символики. Поводом стала фотография в инстаграме, на которой заметна наклейка «Умного голосования». Областной суд пересмотрел решение и заменил арест штрафом в две тысячи рублей.

В августе суд в Армавире оштрафовал на 2,5 тысячи рублей Сергея Соломахина за "приобретение в целях сбыта или пропаганды" листовок "Умного голосования".

"Умное голосование" - проект команды Навального, связанный с предстоящими выборами в Госдуму. За несколько дней до выборов сторонники оппозиционера, который сейчас находится в колонии, обещают предложить избирателям имена кандидатов, за которых они призовут голосовать, чтобы снизить шансы кандидатов от "Единой России".

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (фонды также признаны иностранными агентами) и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.