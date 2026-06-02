Журналиста "Новой газеты" Ролдугина перевели под домашний арест

Тверской районный суд Москвы перевёл под домашний арест журналиста "Новой газеты" Олега Ролдугина, сообщает сама газета. Его обвиняют в незаконном использовании и хранении персональных данных. Ролдугин был арестован после обысков, в том числе в редакции.

Ходатайство об изменении меры пресечения подало следствие. На заседании суда следователь заявил, что в ходе расследования были получены документы, подтверждающие, что на иждивении Ролдугина находятся несовершеннолетние дети и пожилые родители. Также журналист частично признал вину.

Ролдугина задержали девятого апреля 2026 года, в тот же день суд отправил его под стражу. Тогда же в редакции "Новой газеты" прошел обыск. Он продолжался 13 часов, в редакции изъяли оборудование и документы. Позднее журналисты сообщили, что "к редакции и сайту претензий у силовиков нет".

Юрист Виталий Марьясов отмечал, что Ролдугин стал первым журналистом, которого подозревают в незаконном использовании персональных данных. Обвинение было основано на том, что он при работе над материалами предположительно использовал ботов для "пробива" по базам данных.

Олег Ролдугин – исполнительный редактор "Новой газеты", в прошлом сооснователь прекратившего работу в 2024 году издания "Собеседник", автор журналистских расследований. В 2026 году он выпустил расследование о том, как бывший помощник племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Руслан Аисултанов стал владельцем пентхауса в центре Москвы, а также о создателях мессенджера Max.

Сайт "Новой газеты" после начала войны в Украине был заблокирован в России. Осенью 2022 года Басманный суд Москвы аннулировал у газеты лицензию СМИ в России. В сентябре 2023 года Минюст России внёс главного редактора издания Дмитрия Муратова в реестр "иноагентов". Редакция, тем не менее, продолжает работу в России.