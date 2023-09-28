Журналиста Сафронова вернули обратно в колонию после двух недель этапа

Осуждённый по обвинению в госизмене российский журналист Иван Сафронов был доставлен в исправительную колонию в Красноярском крае, откуда его вывели больше двух недель назад. Во время пересылки с заключёнными не могут связаться адвокаты и родственники, им не положены передачи и переписка.

Бывший специальный корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Сафронов год назад был приговорён к 22 годам колонии строгого режима. Он не признал себя виновным, его коллеги уверены, что ФСБ преследовала его за чувствительные для власти публикации о военно-промышленном комплексе и политике.

Он отбывает наказание в исправительной колонии номер 7 в получасе езды от Красноярска. 12 сентября стало известно, что он пропал из колонии. ФСИН никогда не сообщает куда вывезен арестант до его прибытия в финальную точку этапа, иногда это означает, что человек может пропасть на месяцы для адвокатов и близких.

26 сентября он был найден в краевой туберкулёзной больнице в 30 километрах от колонии. Он содержался там несмотря на то, что абсолютно здоров, отмечала его защита. Журналисту сообщили, что он будет этапирован в Норильск. В сообщении правозащитной организации "Первый отдел", защищающей Сафронова, не говорится, по какой причине его вернули в ИК-7.