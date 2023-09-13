Журналиста Ивана Сафронова этапировали из колонии неизвестно куда

Журналиста Ивана Сафронова, приговорённого к 22 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, этапировали из колонии в Красноярском крае в неизвестном направлении. Об этом сообщили сразу несколько людей, поддерживающих переписку с Сафроновым. В среду они получили от ФСИН уведомления, что адресат "убыл в другое учреждение". Его нынешнее местонахождение ведомство не раскрывает.

По сведениям Би-би-си, ещё во вторник от Сафронова приходили письма, отправленные им 10 сентября. Его этапирование могло произойти 11-12 сентября. Ранее в письмах родственникам Сафронов не сообщал, что ожидает перевода в другую колонию.

Сестра журналиста Ирина Ковязина рассказала, что на 23 сентября она была записана на краткосрочное свидание в ИК-7 "Арейское". Оно не состоится, возможности перенести свидание нет, ей придется записываться на него заново.