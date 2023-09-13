Журналиста Ивана Сафронова этапировали из колонии неизвестно куда

Журналиста Ивана Сафронова, приговорённого к 22 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, этапировали из колонии в Красноярском крае в неизвестном направлении. Об этом сообщили сразу несколько людей, поддерживающих переписку с Сафроновым. В среду они получили от ФСИН уведомления, что адресат "убыл в другое учреждение". Его нынешнее местонахождение ведомство не раскрывает.
По сведениям Би-би-си, ещё во вторник от Сафронова приходили письма, отправленные им 10 сентября. Его этапирование могло произойти 11-12 сентября. Ранее в письмах родственникам Сафронов не сообщал, что ожидает перевода в другую колонию.
Сестра журналиста Ирина Ковязина рассказала, что на 23 сентября она была записана на краткосрочное свидание в ИК-7 "Арейское". Оно не состоится, возможности перенести свидание нет, ей придется записываться на него заново.
- Иван Сафронов - бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", автор ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. В последние несколько месяцев перед арестом он занимал должность советника главы "Роскосмоса", где не имел доступа к государственной тайне.
- 22 сентября 2022 года суд признал Сафронова виновным в передаче сведений, относящихся к гостайне, сотрудникам разведки стран НАТО. Сафронов не признал вину. Его приговорили к 22 годам колонии по статье о государственной измене.
- Многие коллеги журналиста уверены, что его преследуют за профессиональную деятельность. Как считает Русская служба Би-би-си, уголовное дело Сафронова было напрямую связано с его журналистской деятельностью. Его текст о поставках российских истребителей Су-35 Египту спровоцировал в 2019 году скандал в египетском оборонном ведомстве, а материалы о недовольстве Каира публикацией информации о поставках истребителей легли в дело о госизмене.
Форум