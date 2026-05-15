Журналиста Соловьёва заочно приговорили в РФ к трём годам колонии

Савёловский суд Москвы заочно приговорил бывшего журналиста "Коммерсанта" Владимира Соловьёва к трём годам колонии по делу об участии в деятельности так называемой нежелательной организации. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Речь идет о Фонде Карнеги, который признан в России нежелательным. По данным суда, на сайте "Carnegie Politika" регулярно публиковались статьи Соловьёва о самопровозглашённом Приднестровье, отмечает "Настоящее Время".

Помимо заочного срока суд также постановил запретить Соловьёву в течение трёх лет заниматься администрированием сайтов.

В марте 2022 года, в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, Соловьёв совместно с журналистами "Дождя" и "Медузы" взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас журналист проживает за пределами России.

Административная статья об участии в деятельности нежелательной организации предусматривает штраф . После вступления в силу двух решений суда по административным делам правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело.