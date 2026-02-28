Журналистка Ника Новак вновь объявила голодовку в колонии

Журналистка Ника Новак, признанная правозащитниками политзаключённой, объявила голодовку после того, как ее снова отправили на три месяца в помещение камерного типа (ПКТ) в колонии в Иркутской области, где она отбывает наказание. Об этом пишет её группа поддержки.

О голодовке политзаключенная написала матери в письме. Также Новак рассказала, что помимо отправки в ПКТ, у нее отобрали цветные карандаши, посчитав их "опасной вещью", отмечает "Настоящее Время".

В заключении Новак уже трижды объявляла голодовку: в августе 2025 года - из-за наказания после жалоб на условия, в сентябре - из-за блокирования писем, в октябре - из-за пыточных условий в колонии Иркутской области, а в ноябре - из-за продолжающихся провокаций со стороны соседки по камере.

Новак работала в издании ChitaMedia, затем была главным редактором сайта Zab.ru. Новак сотрудничала с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента. В ноябре 2024 года она была приговорена к четырём годам колонии по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе". Это первый случай приговора журналисту по этой статье.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус после оглашения приговора призвал власти России освободить журналистку: "Мы осуждаем несправедливый приговор журналистке RFE/RL Нике Новак в России. Эти политически мотивированные обвинения направлены на то, чтобы заставить замолчать отдельных репортеров и оказать на них сдерживающее воздействие".