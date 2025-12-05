С журналисткой Никой Новак восстановлен контакт, она в колонии

С осуждённой по статье о "конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией" журналисткой Никой Новак, с которой около недели назад пропала связь, был восстановлен контакт через адвоката. Об этом стало известно от знакомых Новак.

С момента, когда родственники заявили о потере с ней связи, журналистка оставалась в колонии номер 11 посёлка Бозой Иркуской области. Администрация учреждения поместила Нику Новак в одиночную камеру по причине того, что та объявляла голодовку, протестуя против условий содержания в колонии. После потери связи с журналисткой высказывались предположения, что её этапировали, однако они не подтвердились.

Ранее мать Новак сообщала, что, судя по полученному от неё письму, журналистка прекратила голодовку.

Новак рассказывала, что на неё регулярно оказывалось давление со стороны администрации колонии.

Ника Новак, сотрудничавшая в том числе с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента, в ноябре 2024 года была приговорена к четырём годам колонии по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе". Это первый случай приговора журналисту по этой статье.