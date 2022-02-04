Журналистка "Новой газеты" покидает Россию из-за угроз из Чечни

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина приняла решение уехать из России на фоне угроз со стороны руководства Чечни. По её словам, на этом настаивали главный редактор издания Дмитрий Муратов и "достаточно высокопоставленные источники", которые считают угрозу личной безопасности журналистки "высокой".

Милашина при этом подчеркнула, что, несмотря на принятое решение, продолжит свою работу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал журналистку "Новой газеты", а также члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина "террористами", призвав задержать их. Кадыров также заявил, что власти республики "всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы". С угрозами выступил также и ближайший соратник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов. В ответ "Новая газета" обратилась в Следственный комитет с требованием завести против чеченского руководства уголовное дело о возбуждении ненависти.

Елена Милашина, которая регулярно пишет о проблемах прав человека в Чечне, отметила, что "не знает, кто более опасный человек - Рамзан Кадыров или Адам Делимханов".

В октябре 2006 года в Москве была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская, которая также занималась проблемами прав человека в Чечне и открыто критиковала Рамзана Кадырова и Владимира Путина. В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к длительным срокам заключения организаторов и исполнителей убийства, однако заказчики преступления так и не были установлены. В октябре прошлого года истёк срок давности по делу об убийстве - таким образом, заказчики официально ушли от ответственности. В "Новой газете" считают, что следы преступления ведут к руководству Чечни, от которого Политковская неоднократно получала угрозы.