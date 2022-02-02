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Кадыров встретился с Путиным на фоне своих резких заявлений и угроз

Владимир Путин и Рамзан Кадыров провели встречу в Москве. Первой об этом сообщила пресс-служба главы Чечни. Новость появилась на её официальном сайте сразу после наступления четверга, в начале первого часа ночи. При этом в какое именно время прошла встреча, которая названа "рабочей", и кем она была инициирована - не уточняется. На сайте президента России о разговоре Путина с Кадыровым ни в среду вечером, ни в ночь на четверг не сообщалось.

Согласно пресс-службе главы Чечни, на встрече руководитель республики доложил об улучшении "социально-экономической ситуации" в регионе, "реализации нацпроектов", "санитарных мерах, предпринимаемых в условиях пандемии коронавируса", "положительной динамике демографических показателей" и "снижении безработицы".

В сообщении ни слова не сказано о том, затрагивалась ли во время беседы тема последних резких высказываний и угроз со стороны Кадырова и его подчинённых, после которых ряд депутатов Госдумы, СМИ и общественных организаций потребовали от Генпрокуратуры и Следственного комитета проверить заявления чеченского руководства на предмет нарушения российского законодательства.

Ранее Рамзан Кадыров, его ближайший соратник, депутат Госдумы Адам Делимханов, и ещё несколько человек из руководства Чечни публично пригрозили физической расправой семье чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева, мать которого две недели назад была насильно вывезена в Грозный из Нижнего Новгорода, а затем арестована и помещена в СИЗО. По мнению чеченских властей, её сын стоит за критикующим Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT. Адам Делимханов пообещал найти всех Янгулбаевых, которые находятся за пределами республики, и отрезать им головы.

В среду в Грозном прошёл многотысячный митинг против семьи Янгулбаевых. Пришедшие на него принесли с собой типовые плакаты с перечёркнутыми фотографиями членов семьи, которые затем демонстративно били палками, топтали и жгли в костре. Отмечается, что несмотря на действующие жёсткие антикоронавирусные ограничения, митингующие были без масок. Полиция не вмешивалась в ход мероприятия.

В последнее время Рамзан Кадыров почти ежедневно делает резкие заявления, вызывающие общественный резонанс. Кроме угроз найти и уничтожить семью Абубакара Янгулбаева, он назвал "пособниками террористов" члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, а также заявил, что если бы был на месте Путина, то "давно забрал Украину, направил бы туда войска и навёл бы там порядок".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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