Журналистка Яровая рассказала, как её задерживали сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ задерживали живущую за границей журналистку Анну Яровую после того, как она приехала в Россию, чтобы навестить родителей. Ей угрожали возбуждением уголовного дела по статье о госизмене, но впоследствии отпустили. Об этом Яровая рассказала норвежскому изданию Barents Observer.

Яровая - гражданка России и Финляндии, из России уехала в 2018 году. По её словам, при поездке в Россию она была готова к возможному допросу на границе, однако на этот раз пересекла её быстро и без проблем, после чего направилась к своим родителям в Петрозаводск. На следующий день после приезда, 26 февраля, она была задержана людьми в масках с автоматами при выходе из подъезда.

В квартире родителей силовики провели "осмотр помещения" - по сути, обыск без судебного ордера, изъяли ноутбук и телефон. После этого сотрудники ФСБ зачитали протокол, в котором прозвучало, что проверяют журналистку на возможное сотрудничество с финской спецслужбой SUPO, "что может быть квалифицировано как госизмена".

Яровую отвезли в здание ФСБ на улице Андропова в Петрозаводске, где в течение двух часов расспрашивали о предполагаемой вербовке финской разведкой, её публикациях в финских медиа и контактах с уехавшими журналистами и активистами из Карелии, в частности о журналисте Валерии Поташове и обвиняемом в России в госизмене бывшем карельском журналисте Андрее Агапове, а также обвиняемом в госизмене одном из создателей культурного пространства "Револьт-центр" в Сыктывкаре Павле Андрееве. В конце так называемого опроса сотрудник ФСБ зачитал Яровой параграф, в котором указано, что человек, совершивший действия, которые можно интерпретировать как госизмену, но сообщивший об этом ФСБ, освобождается от ответственности. “Так что если вы вспомните что-нибудь, позвоните по телефону дежурной части”, - сказал он.

"Мне дали понять, что мое присутствие в России нежелательно, но дали возможность уехать", - считает предположила журналистка. После того, как её отпустили из ФСБ, она практически немедленно покинула страну.

Анна Яровая и её муж Глеб Яровой уехали из России еще в 2018 году. Причиной стала в том числе их профессиональная деятельность. Глеб Яровой в частности писал о карельских колониях, его материал о пытках в сегежской ИК №7 получил премию "Редколлегия". Анна Яровая писала в частности об уголовном деле в отношении Юрия Дмитриева, а её материал про попытки властей переписать историю сталинских репрессий также получил "Редколлегию".

Журналистка Радио Свобода Алсу Курмашева, приехавшая в Россию на короткое время, была в 2023 году арестована и впоследствии приговорена по статье о так называемых фейках об армии. Впоследствии её и ряд других политзаключённых обменяли.