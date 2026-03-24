Таганский районный суд Москвы заочно приговорил журналистку "Дождя" Валерию Кичигину к 10 годам колонии по делу о военных "фейках", сообщают "Осторожно, Новости".

Это первое известное в России дело, в котором обвинение основано не только на материалах с критикой войны в Украине, но и войны в Грузии в 2008 году.

Ей вменили два эпизода: репост статьи журналиста Дмитрия Колезева о массовых убийствах в украинской Буче после российской оккупации, а также сторис в инстаграме о российско-грузинской войне 2008 года с текстом: "Сегодня годовщина с начала пятидневной войны в Грузии. В ночь с 7 на 8 августа российские войска вторглись в страну и бомбили мирные города. Уже 15 лет 20% Грузии оккупированы Россией". Сейчас обе публикации недоступны.

Кичигина считает, что ее преследуют прежде всего за освещение так называемого Баймакского дела, а пост о войне в Грузии стал предлогом.

Журналистка уехала из России в 2023 году, уголовное дело было возбуждено в ноябре 2024 года, в марте прошлого года журналистку заочно арестовали и объявили в розыск.