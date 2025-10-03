Журналистку Марину Овсянникову признали "иноагентом"

Министерство юстиции России внесло в реестр "иностранных агентов" журналистку Марину Овсянникову, которая в марте 2022 года устроила антивоенную акцию в прямом эфире Первого канала, где она работала редактором.

Овсянникова подверглась уголовному преследованию в России и сейчас живёт за границей.

Также в реестр включены режиссёр, сценарист, публицист Григорий Амнуэль, создательница фонда Action4Live, бывший муниципальный депутат Мария Соленова и сетевой проект "I NEWS".

Всего в реестре "иноагентов" уже более 1000 человек и организаций. Ограничения и требования в их отношении постоянно ужесточаются, за несоблюдение же требований против "иноагентов" возбуждают уголовные дела.