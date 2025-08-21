Журналистку Нику Новак в колонии поместили в ШИЗО

Журналистку Нику Новак, которая сотрудничала с Радио Свобода и была осуждена к 4 годам колонии по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией, поместили в колонии, где она отбывает наказание, в штрафной изолятор на пять суток. После этого Новак объявила голодовку, сообщается в телеграм-канале "Журналист из Лефортово", который ведут сторонники Новак.

Новак отбывает срок в исправительной колонии номер 11 в поселке Бозой Иркутской области. Она была этапирована туда в июне.

Журналистку поместили в ШИЗО из-за отказа опровергать сообщения об условиях содержания в колонии, которые публиковались в канале группы поддержки. После того, как она выйдет из изолятора, её переведут на строгие условия содержания, сообщает Сибирь.Реалии.

ИК-11 имеет репутацию одной из самых закрытых и жестоких в Иркутской области, сообщал ранее проект Сибирь.Реалии. Бывшие и действующие заключённые рассказывали о регулярных избиениях, давлении, шантаже и удержании в штрафном изоляторе. По их словам, заключенных вынуждают оговаривать себя и других ради повышения раскрываемости дел.

В ноябре 2024 года 32-летняя журналистка была приговорена к 4 годам колонии. Она стала первой журналистской, осуждённой по новой уголовной статье, запрещающей гражданам России конфиденциально сотрудничать с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях "оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России".

Вменённую Новак статью правозащитники считают репрессивной и отмечают, что она изначально написана с грубыми правовыми изъянами. Проект "Мемориала" "Поддержка политзаключенных" признал Нику Новак политзаключенной.