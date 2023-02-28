Журналистку, помогавшую украинским беженцам, оштрафовали на 50000 рублей

Суд в Москве оштрафовал журналистку и волонтёра Юлию Старостину на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает "Медиазона".

Поводом для административного дела стали высказывания журналистки в эфире телеканала "Дождь" в декабре — в частности, слова о том, что она чувствует себя ответственной из-за войны и считает, что необходимо делать то, что поспособствует её прекращению.

В интервью Юлия Старостина также рассказала, что сделала антивоенную татуировку, которая является для неё напоминанием, что "любовь и дружба сильнее войны". В полиции при составлении административного протокола и эту фразу посчитали дискредитирующей российскую армию.

Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией считается, в том числе, употребление слова "война", а не "специальная военная операция".

Адвокат журналистки Юлия Трегубова ходатайствовала о проведении лингвистической экспертизы слов Старостиной, однако судья Алеся Орехова отказала. Защита настаивала на невиновности журналистки, так как пацифистские высказывания не могут считаться дискредитацией вооруженных сил. Старостина, по словам адвоката, лишь высказывала своё отношение к ситуации, без конкретных оценок действий военных.

Юлия Старостина сотрудничала с изданиями "Проект", The Bell, РБК и "Медузой".

С весны 2022 года она через социальные сети собирала гуманитарную помощь, которую потом отвозила в пункты размещения украинских беженцев в России. После возбуждения административного дела Старостина уехала из России и временно приостановила волонтерскую помощь беженцам.