Журналистку Светлану Прокопьеву исключили из списка экстремистов

Росфинмониторинг исключил псковскую журналистку Светлану Прокопьеву и ещё пятерых граждан России из составляемого Росфинмониторингом перечня лиц, о которых имеются сведения в причастности к экстремизму и терроризма. Прокопьева находилась в нём почти три года.

В феврале 2019 года на журналистку Светлану Прокопьеву возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Роскомнадзор обнаружил нарушение закона в словах журналистки о причинах теракта возле архангельского здания ФСБ, которыми она поделилась в эфире радио "Эхо Москвы в Пскове" в октябре 2018 года.

В июле 2019 года Прокопьеву внесли в список террористов и экстремистов, причём виновной в оправдании терроризма её признали только через год, в июле 2020 года. Тогда суд обязал Прокопьеву выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

В феврале 2022 года судимость Прокопьевой по уголовному делу закончилась и из списка террористов её должны были исключить. Прокопьева отправила запрос в Росфинмониторинг — ведомство ответило, что разбирается в ситуации.

Светлана Прокопьева уехала из России в марте 2022 года после того, как у неё прошли обыски по уголовному делу о клевете на губернатора Псковской области. Журналист проходит по делу в статусе свидетеля.

Сейчас в списке террористов и экстремистов находится более 12 тысяч человек. В реестр вносятся лица, против которых возбуждены дела по соответствующим статьям уголовного кодекса.