Журналисту из Новой Каховки Сергею Цигипе оставили в силе приговор

Третий апелляционный суд оставил в силе приговор активисту и журналисту из Новой Каховки Сергею Цыгипе, который был осуждён российскими властями по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает "Крымский процесс" со ссылкой на сайт суда.

Отмечается, что фамилия подсудимого не указывается ни на сайте Верховного суда, ни в апелляционной инстанции. Правозащитники сопоставили дату оглашения приговора и уголовную статью и пришли к выводу, что речь идёт о деле Склярова.

В октябре прошлого года российский суд в аннексированном Крыму приговорил к 13 годам колонии строгого режима украинского активиста и журналиста Сергея Цыгипу. Его признали виновным в шпионаже. По версии следствия, он передал Службе безопасности Украины информацию о дислокации и перемещении российских военных.

Как пишет "Крымская правозащитная группа", Сергей Цыгипа – общественный активист из города Новая Каховка Херсонской области, руководитель общественной организации "Каховский плацдарм" и гражданский журналист.

12 марта 2022 года он направлялся в оккупированный российской армией Таврийск, чтобы передать тёще лекарства, с тех пор связь с ним прекратилась. Долгое время местонахождение Цыгипы было неизвестно, пишет Крым.Реалии. По данным правозащитников, в октябре стало известно, что активиста удерживают в СИЗО Симферополя.