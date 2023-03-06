Журналисту Новашову присудили 8 месяцев работ по делу о "фейках"

Суд в Кемеровской области 6 марта приговорил журналиста Андрея Новашова к 8 месяцам исправительных работ по делу о так называемых фейках о российской армии. Об этом сообщает Сибирь.Реалии. Журналисту также на год запретили делать публикации в сети. Защита намерена подать апелляцию.

Журналиста судят за посты и репосты сообщений во "ВКонтакте" - в том числе, об атаках российской армии на Мариуполь, которые привели к жертвам среди мирного населения. Обвинение запросило для него 11 месяцев исправительных работ.

Защита просила оправдать Новашова в связи с недоказанностью его вины.

Адвокат Мария Янкина в ходе прений заявила, что репост Новашова в "Вконтакте" об атаках российской армии на Мариуполь нельзя считать "заведомо ложной информацией", поскольку его фактическое содержание невозможно опровергнуть - официальные данные о жертвах среди населения в ходе боевых действий в Украине не публиковались российской стороной. По словам Янкиной, обвинение не предоставило доказательств заведомой ложности информации.

Ранее Минобороны России отказалось предоставить данные о количестве погибших мирных граждан в ходе вторжения в Украину.

Адвокат также указала на нарушения в ходе следствия: трое из шести свидетелей обвинения знакомы с сотрудником Центра "Э" , который занимался расследованием. Эксперты-лингвисты, как отмечает защита, допустили ошибки в датах, а также вышли за пределы вопросов в рамках экспертизы.

Новашов не согласился с обвинениями. Он считает дело сфабрикованным. По его мнению, уголовное преследование является местью властей за его журналистскую деятельность. Закон о так называемых фейках об армии Новашов назвал "надуманным" и "сочинённым в спешке", а также "мощным оружием по борьбе с пацифистами".