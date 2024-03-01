Журналисту RusNews запросили 8 лет колонии по делу о "фейках" про армию

Прокуратура запросила восемь лет колонии общего режима журналисту RusNews Роману Иванову по делу о "фейках" про российскую армию. Об этом сообщает "Медиазона".

Поводом для возбуждения дела стали посты журналиста в социальных сетях – в них он писал об убийствах мирных жителей в Буче, про доклад ООН о гуманитарной ситуации на территории Украины и о заявлении главы Минобороны России Сергея Шойгу про нехватку ракет. Иванов вину не признал.

"Я журналист, и моя задача – предоставлять читателям информацию. Я ее предоставляю. А уж подрывает это авторитет [военных] или не подрывает, это уже остается за самим человеком, который получил информацию, ее проанализировал. Главная задача – чтобы он ее имел, чтобы он знал, что происходит в мире вокруг него, какие решения принимаются", – передает "Медиазона" слова Иванова.