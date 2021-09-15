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Журналисту угрожают уголовным делом за освещение событий в Бужаниново

Народный сход в Бужаниново

Журналисту из Подмосковья, основателю "Альтернативной газеты" Андрею Трофимову пригрозили уголовным делом за слишком активное освещение событий в посёлке Бужаниново, где после схода местных жителей задержали двух мигрантов по делу об убийстве пенсионерки. Об этом сам Трофимов сообщил Readovka и Znak.com.

По словам журналиста, ему поступают угрозы через источники в администрации правительства области. От него требуют "свернуть освещение схода, иначе утром опять придут с обыском". Ранее у Трофимова прошел обыск, он находится в статусе свидетеля по уголовному делу. По какому именно, он не уточнил.

Журналист не поверил угрозам и решил продолжать активное освещение ситуации в Бужаниново. Трофимов отметил, что никогда не призывал к межнациональной розни и выступает за равенство всех перед законом.

Вечером 13 сентября жители поселка Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области вышли на народный сход после убийства пожилой женщины, в котором заподозрили мигрантов, работающих на местном предприятии. Пенсионерка пропала 12 сентября, когда пошла в лес собирать грибы.

В акции участвовали несколько сотен человек. Они требовали наказать убийц, а также, чтобы к ним приехали начальник местного МВД и представители властей. После этого полиция, как утверждают в Следственном комитете, "по горячим следам" задержала двух мигрантов, граждан Таджикистана. Им предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании 67-летней женщины.

14 сентября всех мигрантов вывезли из общежития в Бужаниново. Трофимов писал, что 160 человек увезли на автобусах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие.

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