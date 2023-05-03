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Журналисту запретили выезжать из Касимова по делу о вандализме

Сергей Ерженков

Суд в Касимове Рязанской области запретил журналисту "Осторожно Media" Сергею Ерженкову и активисту Сергею Скорееву выезжать из города в течение восьми месяцев.

Их признали виновными по статье о вандализме за надпись "Путин z*****, уходи" на памятнике Ленину в Касимове. Акцию Ерженков и Скореев провели в марте 2022 года, через несколько дней после российского вторжения в Украину. Ерженков подчёркивал, что он только снимал происходящее, а надпись была сделана водосмываемой краской – коммунальщики закрасили её чёрной масляной.

По мнению прокурора, подсудимые нанесли ущерб государству, оскорбили президента, не одобряли войну в Украину, осквернили памятник и потому заслуживают ограничения свободы. Адвокаты настаивали на штрафах.

"Я получил гуманитарную визу Германии, она признала это дело политически мотивированным. У меня была возможность уехать и остаться там с семьёй, но, надеясь на адекватность суда, я всякий раз сюда возвращался", – сказал Ерженков, выступая с последним словом на судебном заседании.

В апреле 2022 года Ерженков рассказал о пытках после задержания из-за этой акции и опубликовал справку из травмпункта. По словам журналиста, его задержали десять сотрудников ФСБ из Владимира, которые пять часов "оттаптывались" на нём, а в отделе применили к нему пытки "ласточка" и "растяжка".

  • По подсчётам "ОВД-Инфо", дела о вандализме, связанные с протестом против войны в Украине, возбуждены против как минимум 73 человек.

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