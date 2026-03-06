Журналисты и правозащитники в Лондоне выразили поддержку Нике Новак

Участники Форума свободы СМИ, который проходит в Лондоне 5 и 6 марта, признали репрессии против журналистов угрозой свободе СМИ во всем мире. В мероприятии приняли участие журналисты, правозащитники, международные юристы и политики.
Результатом обобщения данных по разным странам станут экспертные рекомендации по защите свободы медиа для стран Евросоюза и различных организаций.
Участница форума журналистка Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашева, которая сама провела в заключении в России более 9 месяцев и была освобождена в результате обмена заключенными 1 августа 2024 года, рассказала о деле журналистки Ники Новак и напомнила о десятках других сотрудников СМИ, которые в России осуждены на длительные сроки лишения свободы:
"В России сегодня за решёткой находится еще больше журналистов и работников СМИ, чем в прошлом году. Однако на фоне нарастающих репрессий мы также слышим рассказы об их стойкости и стремлении к справедливости – даже из-за тюремных стен. Как человек, переживший несправедливое заключение в России, я восхищаюсь их силой. Я на собственном опыте знаю, насколько это тяжело не только сидеть в тюрьме, но и продолжать сопротивляться несправедливости, сохраняя чувство внутренней свободы. Здесь, на свободе, мы не должны забывать их ни на минуту. Давайте говорить о них больше и давайте вместе работать для их освобождения. Журналистика больше не должна считаться преступлением".
Ника Новак работала в издании ChitaMedia, затем была главным редактором сайта Zab.ru. Новак сотрудничала с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента. В ноябре 2024 года она была приговорена к четырём годам колонии по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе". Это первый случай приговора журналисту по этой статье.
В заключении Новак несколько раз объявляла голодовку: из-за наказания после жалоб на условия, ограничения переписки, пыточных условий в колонии Иркутской области, продолжающихся провокаций со стороны соседки по камере. По последней информации сейчас журналистка содержится в помещении камерного типа (ПКТ), где отбывает наказание за якобы допущенные нарушения.
- 5 марта стало известно, что зампред партии "Яблоко", депутат Думы Великого Новгорода Анна Черепанова потребовала соблюдения прав политзаключённых Евгении Беркович и Ники Новак. Соответствующие депутатские запросы направлены Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также в прокуратуру Иркутска (где содержится Новак) и Костромы (где содержится Беркович).
- Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус после оглашения приговора Новак призвал власти России освободить журналистку: "Мы осуждаем несправедливый приговор журналистке RFE/RL Нике Новак в России. Эти политически мотивированные обвинения направлены на то, чтобы заставить замолчать отдельных репортеров и оказать на них сдерживающее воздействие".