Журналисты и правозащитники в Лондоне выразили поддержку Нике Новак

Участники Форума свободы СМИ, который проходит в Лондоне 5 и 6 марта, признали репрессии против журналистов угрозой свободе СМИ во всем мире. В мероприятии приняли участие журналисты, правозащитники, международные юристы и политики.

Результатом обобщения данных по разным странам станут экспертные рекомендации по защите свободы медиа для стран Евросоюза и различных организаций.

Участница форума журналистка Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашева, которая сама провела в заключении в России более 9 месяцев и была освобождена в результате обмена заключенными 1 августа 2024 года, рассказала о деле журналистки Ники Новак и напомнила о десятках других сотрудников СМИ, которые в России осуждены на длительные сроки лишения свободы:

"В России сегодня за решёткой находится еще больше журналистов и работников СМИ, чем в прошлом году. Однако на фоне нарастающих репрессий мы также слышим рассказы об их стойкости и стремлении к справедливости – даже из-за тюремных стен. Как человек, переживший несправедливое заключение в России, я восхищаюсь их силой. Я на собственном опыте знаю, насколько это тяжело не только сидеть в тюрьме, но и продолжать сопротивляться несправедливости, сохраняя чувство внутренней свободы. Здесь, на свободе, мы не должны забывать их ни на минуту. Давайте говорить о них больше и давайте вместе работать для их освобождения. Журналистика больше не должна считаться преступлением".

Ника Новак работала в издании ChitaMedia, затем была главным редактором сайта Zab.ru. Новак сотрудничала с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента. В ноябре 2024 года она была приговорена к четырём годам колонии по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе". Это первый случай приговора журналисту по этой статье.

В заключении Новак несколько раз объявляла голодовку: из-за наказания после жалоб на условия, ограничения переписки, пыточных условий в колонии Иркутской области, продолжающихся провокаций со стороны соседки по камере. По последней информации сейчас журналистка содержится в помещении камерного типа (ПКТ), где отбывает наказание за якобы допущенные нарушения.