Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Журналистка Ника Новак стала лауреатом премии США за свободу прессы

Ника Новак
Ника Новак

Журналистка Ника Новак стала одной из лауреатов Премии Джона Обушона за свободу прессы, присуждаемой Национальным пресс-клубом США с 1991 года.

В 2025 году Премия Джона Обушона за свободу прессы Национального пресс-клуба США присуждена девяти журналистам, сотрудничавшим с Агентством США по глобальным медиа (USAGM) и в настоящее время находящимся в заключении в различных странах.

Ника Новак, сотрудничавшая в том числе с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента, отбывает срок в колонии в посёлке Бозой Иркутской области. В ноябре 2024 года журналистку приговорили к четырём годам колонии по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе". Это первый случай приговора журналисту по этой статье.

Среди лауреатов премии – сотрудник Азербайджанской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) Фарид Мехрализаде, который в июне 2025 года был приговорён к девяти годам тюрьмы по делу об экономических преступлениях и называет судебное преследование и приговор политически мотивированными.

Совет директоров Национального пресс-клуба заявил, что цель премии – отметить самоотверженность журналистов, которые по всему миру борются за свободу прессы, но теряют свободу на этом пути.

"Их тюремное заключение должно возмутить любого, кто верит в приверженность Америки свободе", — заявил президент клуба Майк Бальзамо.

"Соединенные Штаты не могут игнорировать этих журналистов и идеалы, которые они представляют", — сказал Бальзамо. "Мы призываем Белый дом, Конгресс и Государственный департамент возобновить взаимодействие, добиваться их освобождения и обеспечить, чтобы будущие поддерживаемые США медиа-операции имели четкие механизмы защиты журналистов".

Премия Джона Обюшона, учрежденная для защиты свободы прессы, будет вручена в Вашингтоне 9 декабря 2025 года.

В предыдущие годы эта премия только один раз присуждалась журналисту из России. В 2007 году Анна Политковская была удостоена этой награды посмертно – "за её бесстрашные репортажи о действиях российских военных в Чечне". Обозреватель "Новой Газеты" Анна Политковская в 2006 году стала жертвой заказного убийства.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – независимая медиакорпорация. Ее работа финансируется за счёт средств, выделяемых Конгрессом США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).

Больше новостей Радио Свобода:

Мирноград окружен
Embed
Мирноград окружен

No media source currently available

0:00 0:22:41 0:00

Мирноград окружен

Армия РФ наступает

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG