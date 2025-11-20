Журналистка Ника Новак стала одной из лауреатов Премии Джона Обушона за свободу прессы, присуждаемой Национальным пресс-клубом США с 1991 года.

В 2025 году Премия Джона Обушона за свободу прессы Национального пресс-клуба США присуждена девяти журналистам, сотрудничавшим с Агентством США по глобальным медиа (USAGM) и в настоящее время находящимся в заключении в различных странах.

Ника Новак, сотрудничавшая в том числе с Радио Свобода в качестве внештатного корреспондента, отбывает срок в колонии в посёлке Бозой Иркутской области. В ноябре 2024 года журналистку приговорили к четырём годам колонии по делу о "сотрудничестве с иностранной организацией на конфиденциальной основе". Это первый случай приговора журналисту по этой статье.

Среди лауреатов премии – сотрудник Азербайджанской службы Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) Фарид Мехрализаде, который в июне 2025 года был приговорён к девяти годам тюрьмы по делу об экономических преступлениях и называет судебное преследование и приговор политически мотивированными.

Совет директоров Национального пресс-клуба заявил, что цель премии – отметить самоотверженность журналистов, которые по всему миру борются за свободу прессы, но теряют свободу на этом пути.

"Их тюремное заключение должно возмутить любого, кто верит в приверженность Америки свободе", — заявил президент клуба Майк Бальзамо.

"Соединенные Штаты не могут игнорировать этих журналистов и идеалы, которые они представляют", — сказал Бальзамо. "Мы призываем Белый дом, Конгресс и Государственный департамент возобновить взаимодействие, добиваться их освобождения и обеспечить, чтобы будущие поддерживаемые США медиа-операции имели четкие механизмы защиты журналистов".

Премия Джона Обюшона, учрежденная для защиты свободы прессы, будет вручена в Вашингтоне 9 декабря 2025 года.

В предыдущие годы эта премия только один раз присуждалась журналисту из России. В 2007 году Анна Политковская была удостоена этой награды посмертно – "за её бесстрашные репортажи о действиях российских военных в Чечне". Обозреватель "Новой Газеты" Анна Политковская в 2006 году стала жертвой заказного убийства.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – независимая медиакорпорация. Ее работа финансируется за счёт средств, выделяемых Конгрессом США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).

Больше новостей Радио Свобода: