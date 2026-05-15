Журналисты назвали имя миллиардера, спонсирующего "Русскую общину"

Националистическую группировку "Русская община", участники которой при попустительстве правоохранительных органов или в сотрудничестве с ними проводят так называемые антимигрантские рейды, спонсируют фонды политолога Сергея Михеева и миллиардера Игоря Худокормова, говорится в расследовании BBC Eye и Русской службы Би-би-си.

Худокормов - владелец крупнейшего производителя сахара в России, агрохолдинга "Продимекс". Офицер в запасе, в начале 1990-х он начал поставлять украинский сахар в Пензу, меняя его на российский мазут, а в 1998 году Худокормов и его партнеры купили первый сахарный завод в России. Стоимость его активов в 2026 году оценивается Forbes в 1,9 млрд долларов.

По данным журналистов, миллиардер входит в зону влияния зампреда правительства России Дмитрия Патрушева, сына бывшего директора ФСБ Николая Патрушева.

По данным американского агрегатора торговых данных ImportGenius, "Продимекс" является важным торговым партнером Европейского союза.

Другим спонсором, упомянутым в изученных журналистами Би-би-си документах, является Сергей Михеев, который регулярно появляется в программах одного из виднейших провоенных телеведущих Владимира Соловьёва, и, по данным The Insider, участвовал в предвыборных кампаниях за рубежом, о чём отчитывался своему куратору, полковнику запаса ФСБ Валерию Максимову.

Представитель ярославской ячейки "Русской общины" Павел Омельницкий также подвердил Русской службе Би-би-си, что "согласует мероприятия" с ФСБ и Следственным комитетом. Ранее о связи "Русской общины" и ФСБ писала "Медуза". Как рассказывал изданию собеседник, близкий к спецслужбе, "Русскую общину" создали, чтобы освоить дополнительный бюджет, а потом спровоцировать националистов на преступления и задержать их как "супертеррористов". Со временем, однако, "Русская община" якобы перешла под контроль РПЦ.

Ранее "Новая газета" писала о связи "Русской общины" с миллиардером, основателем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым, финансировавшим также сепаратистов так называемой "ДНР". Основателями движения независимые журналисты называли бывшего вице-спикера Омского городского совета Андрея Ткачука, бывшего координатора движения против абортов "За жизнь!" Евгения Чеснокова и ведущего телеканала "Спас" Андрея Афанасьева.

Ультраправое движение "Русская община" появилась в 2020 году и презентовало себя как среду "для объединения русских людей по принципу взаимопомощи", создав сотни региональных и городских ячеек по стране. Участники движения регулярно проводят антимигрантские рейды и срывают мероприятия, которые, по мнению членов организации, противоречат "традиционным ценностям". Задержанные во время таких рейдов впоследствии нередко становятся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам.

С 2023 по 2025 год организация приняла участие более чем в 900 рейдах, 300 из которых проводились вместе с сотрудниками силовых структур, подсчитала Русская служба Би-би-си. А 9 мая в Сургуте представители организации в чёрной униформе приняли участие в параде в честь Дня победы.



