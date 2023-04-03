В детсаду в бурятском селе открыли стенд памяти погибших военных

В бурятском селе Зырянск в детском саду "Одуванчик" сделали стенд памяти военных – Антона Колмакова и Владислава Вишнякова, погибших на войне против Украины. Об этом сообщают "Люди Байкала".

На кадрах, которые публикует издание, дети промаршировали с российскими флагами под песню Олега Газманова. Затем воспитатели сняли со стенда с фотографиями военных красную ткань и вручили букеты цветов нескольким женщинам, вероятно, родственницам погибших. После этого дети и взрослые возложили цветы.

О том, почему уголок памяти был организован в детском саду и где именно погибли военнослужащие, не уточняется.

По последним подсчётам "Медиазоны" и Русской службы Би-би-си, с начала войны России с Украиной погибли более 18 тысяч российских военнослужащих и наёмников, среди которых почти 600 жителей Бурятии. Это один из самых высоких показателей гибели из всех российских регионов.

Реальное число погибших может быть выше, так как журналисты включают в список только те данные, которые удалось верифицировать.

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