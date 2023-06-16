Журналисты подтвердили гибель более 25,5 тысяч российских солдат в Украине

По состоянию на 16 июня удалось подтвердить гибель 25 528 российских военнослужащих в войне с Украиной. Среди них 2 498 человек – это мобилизованные россияне. Такие данные о потерях приводят журналисты "Медиазоны" совместно с Русской службы Би-би-си и командой волонтёров.

Самой значительной категорией выявленных потерь по-прежнему остаются заключенные, отмечают журналисты. Больше всего погибших из Краснодарского края, Свердловской и Челябинской областей, Башкирии, Бурятии и Волгоградской области.

Журналистам удалось подтвердить гибель более 2 150 офицеров российской армии и других силовых структур. 251 из них – в звании от подполковника и выше. Известно также о 161 случае гибели военных пилотов.

По подсчетам изданий, во время зимнего штурма Бахмута российские войска могли потерять больше человек, чем в первые недели войны, когда наступление шло сразу по нескольким направлениям.

Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше.