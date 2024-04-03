Журналисты подтвердили имена 285 украинских детей, вывезенных в РФ

Журналисты "Важных историй" и "Вёрстки" подтвердили личности 285 детей, вывезенных Россией с неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. Российские власти не отчитываются о судьбе детей, у Украины с 2014 года полной информации о них нет, утверждается в расследовании.

Журналисты утверждают, что 263 анкеты украинских детей из Донбасса появились в базе данных сирот в октябре и ноябре 2022 года, вскоре после того, как Россия объявила об аннексии части территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Вывезенных детей разместили в учреждениях как минимум в 15 российских регионах – большинство в Орловской, Нижегородской и Ростовской областях.

Ранее "Важные истории" подсчитали, что к лету прошлого года база данных сирот увеличилась на две тысячи 400 анкет впервые за шесть лет. Но однозначно утверждать, что все эти дети вывезены их украинских регионов, по словам расследователей, нельзя.

В большинстве изученных журналистами анкет указано, что детей можно усыновить. Эти данные противоречат заявлениям российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Как следует из опубликованных анкет, россияне имели возможность усыновить как минимум 214 вывезенных украинских детей, у которых родители умерли или лишены родительских прав. Еще 71 ребенка можно взять только под опеку. Это дети, чьи родители находятся в колонии, ограничены в правах или их местонахождение неизвестно. "Важным историям" и "Вёрстке" неизвестно, отдают ли фактически детей из банка данных на усыновление.

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