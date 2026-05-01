Журналисты подтвердили имена более 216 тысяч погибших военных РФ

Журналисты Русской службы "Би-би-си" и "Медиазоны" установили имена 216 205 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

За последние две недели журналисты подтвердили более 4600 имен. Они отмечают, что потери только Башкортостана и Татарстана в сумме превышают все советские потери в ходе войны в Афганистане.

Большая часть установленных за последний месяц имен - пропавшие без вести военные, которых признали погибшими.

Журналисты отмечают, что реальные потери России на войне против Украины могут быть выше. Они пришли к выводу, что почти 40% всех погибших - люди, подписавшие контракт после начала войны. Большинство их них - жители малых городов и деревень.

Россия не раскрывает число погибших военных.

