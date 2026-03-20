Журналисты установили имена 204 626 погибших в Украине военных РФ

Журналисты Русской службы "Би-би-си" и "Медиазоны" совместно с командой волонтеров подтвердили имена 204 626 российских военнослужащих, погибших во время российского полномасштабного вторжения в Украину. Данные основаны на открытых источниках.

Доля добровольцев (75 288), мобилизованных (18 226) и заключенных (22 207) к марту 2026 года составила 57% от всех погибших. Все эти люди, как отмечают исследователи, не были связаны с вооружёнными силами на момент начала войны.

Журналистам известно о гибели 7009 офицеров, среди них 494 подполковника, 164 полковника и 13 генералов, включая приговоренного к сроку в колонии генерал-майора МВД Андрея Головацкого.

В феврале в список были добавлены имена более 35 тысяч человек. Большинство из них раньше числились пропавшими без вести. Свыше 80% человек, которые числились как пропавшие без вести и чья гибель была подтверждена, как отмечается, погибли в 2024 и 2025 году.

Рост числа пропавших без вести за последние два года исследователи связывают прежде всего с изменением характера боевых действий, в том числе массовым использованием FPV-дронов на фронте, расширением площади минных полей и увеличением числа российских наступательных операций в так называемых "серых зонах", что затрудняет эвакуацию и поиск тел погибших.

Иследователи отмечают, что реальные потери российской стороны могут быть выше, чем приведённые ими данные. Эксперты предполагают, что их данные могут охватывать от 45% до 65% от реального числа погибших. Российские власти не публикуют официальную статистику о потерях.