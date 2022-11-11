Журналисты запустили проект "Самиздат" для обхода блокировок в РФ

Издания "Проект", "Важные истории", The Insider, Bellingcat и команда Алексея Навального запустили мобильное приложение "Самиздат", в котором их расследования будут доступны для читателей в России без VPN.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play.

"Мы запускаем бесплатное мобильное приложение, которое защищено от блокировок и позволит найти все важнейшие расследования на русском языке в одном месте", - говорится в заявлении редакций. При этом создатели приложения подчеркивают, что у "Самиздата" нет общей редакционной политики и руководства и каждый коллектив самостоятельно отвечает за свои публикации.

"Нынешний кризис — не первый в истории российской журналистики. Уже были моменты, когда казалось, что эту профессию лишили будущего: в Советском Союзе людей сажали в тюрьму, двадцать лет назад власти захватили телевидение, а в последние десять лет подчинили себе печатную прессу". Все независимые российские СМИ столкнулись с беспрецедентными репрессиями. Но более всего пострадали именно журналисты-расследователи. Они получали клеймо "иностранных агентов" целыми редакциями, становились "нежелательными организациями", проходили через обыски и уголовные дела, а их сайты были заблокированы российскими властями.

"Цель этой атаки — уничтожить расследовательскую журналистику в России и сделать недоступной для россиян информацию о коррупции и бардаке в стране…Настоящая журналистика всегда находила решение. Мы уверены, что нынешние репрессии сделают настолько сильнее", - заявили создатели "Самиздата" и призвали другие независимые редакции присоединиться к ним.