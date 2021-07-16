Журналисты заявляют об уничтожении профессии в России

В Новосибирске проходят акции протеста в поддержку журналистов, признанных "иностранными агентами". Их участники заявляют о фактическом уничтожении профессии в России.

Журналистка издания "Такие дела" Рита Логинова вышла на центральную площадь города с плакатом "Журналисты не враги! СМИ должны быть свободны". На плакате другого пикетчика написано : "Проект" делает расследования о властях - авторов объявляют "иноагентами" и "Журналистика не преступление".

15 июля генпрокуратура РФ объявила "нежелательной организацией" издание "Проект". Ещё 8 журналистов из России внесли в список "СМИ-иностранных агентов" Минюста.



"Иноагентами" признаны главный редактор "Проекта" Роман Баданин, журналисты издания - Пётр Маняхин, Ольга Чуракова, Мария Железнова и Юлия Лукьянова. Также в список попали главный редактор "Открытых Медиа" Юлия Ярош, её заместитель Максим Гликин и журналист Радио Свобода Елизавета Маетная.

Сегодня команда издания "Проект" сообщила, что зарегистрированная в США компания Project Media, Inc., признанная накануне российскими властями "нежелательной организацией", находится в стадии ликвидации и более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России. Журналистский коллектив "Проекта" продолжит свою работу, но в какой форме пока неясно. Однако главное, что расследований меньше не станет, заявили в редакции и поблагодарили всех за поддержку.



Минюст также внёс в реестр "НКО-иностранных агентов" организацию "Институт права и публичной политики". На сайте организации указано, что институт работает с 1993 года и занимается ведением общественно значимых судебных процессов, научно-исследовательской и издательской деятельностью.



В конце июня полиция провела обыски у главного редактора "Проекта" Романа Баданина и журналистов издания по делу о клевете на близкого к Путину бизнесмена Илью Трабера. Накануне обысков "Проект" анонсировал выпуск расследования про дорогую недвижимость главы МВД Владимира Колокольцева и его родственников.

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