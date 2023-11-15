Помощница депутата заксобрания Красноярского края от "Единой России" Елены Пензиной Валентина Воронцова вынудила удалиться из телеграм-чата "Путь домой – Красноярск" инициаторов митинга за возвращение мобилизованных. В этом чате жены мобилизованных договаривались об организации 19 ноября митинга за ротацию военных на войне в Украине.

Сейчас тех, кто пишет о необходимости провести уличную акцию, несмотря на запрет властей, обвиняют в связях с Украиной, сообщила редакции Сибирь.Реалии жена мобилизованного из Красноярска Марина.

Ранее власти запретили намеченный на 19 ноября митинг в Красноярске сославшись на ограничения, связанные с COVID-19. Родные военных сообщили редакции Сибирь.Реалии, что им также прислали уведомление об ответственности за участие в несогласованных акциях по двум административным статьям. Когда жены мобилизованных заявили в чате о необходимости писать чиновникам запросы о том, почему в городе проводят десятки других публичных мероприятий, а им угрожают преследованием за одну акцию - администратор чата стала обвинять их в связях с Украиной.

"Никто не передавал права админа Воронцовой, как пишут другие СМИ, - говорит одна из заявительниц митинга в Красноярске на условиях анонимности. - Админом красноярского "Пути домой" изначально была Ирина, она вместе с Воронцовой занимается сбором гуманитарной помощи военным. Но в отличие от Воронцовой ее муж, как и мой, не командир, а рядовой. Они служат в одном полку. Поэтому когда Воронцова, организатор сообщества "Zа своих", стала травить меня в своем чате за призывы выходить на акцию, несмотря на запрет властей, я возмутилась, но удивилась не сильно: ее муж командир, а не раненый-перераненый рядовой, может, видимо, еще год повоевать. Я вышла из этого чата (именно чат "Za своих" Воронцова закрыла), тогда Воронцова пришла в красноярский "Путь домой" и давай и там обвинять меня в том, что я украинка, якобы на стороне ВСУ. И Ирина поддержала ее бред! В итоге они заткнули рот всем, кто призывал вернуть мужей любой ценой. Но из чата я сама вышла".

Часть участников чата, по словам собеседницы, тоже осталась недовольна решением властей и настаивает на проведении митинга. Их обвиняют в грубости и предательстве, но сам чат "Путь домой.Красноярск" не удален и по-прежнему открыт.