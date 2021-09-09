"Жыве Мария". Соцсети о приговоре белорусской оппозиционерке

Всего несколько часов продержалось в Петербурге граффити с портретом белорусской оппозиционерки и политзаключённой Марии Колесниковой.
Мария Колесникова вообще безусловная героиня недели, хотя информационный повод печален: в понедельник белорусский суд вынес ей и Максиму Знаку драконовские приговоры.
Чудовищные приговоры, жестокие. Больше, чем дают убийцам. Виновны они только в том, что помогали Светлане Тихановской на выборах президента в 2020 году победить Лукашенко, а позже отстаивали права беларусов жить в нормальной процветающей стране. Лукашенко — настоящий людоед и убийца. Желаю Максиму и Марии стойкости и здоровья. Никогда не была знакома лично, но трудно не восхищаться их силой духа. Пройдут эти страшные времена и на темных страницах современной истории Беларуси будет много светлых пятен, событий и имен, среди которых всегда будут выделяться два: Мария Колесникова и Максим Знак. Никакие приговоры не отменят народную поддержку и народную любовь. Желаю скорейшего освобождения. Жыве Беларусь
В стране, когда после проигранных выборов власть удерживает человек без морали и совести, такой приговор ожидаем.
Все мы слышали, как самозванец заявлял, что не воюет с женщинами, и приговор Марии Колесниковой в 11 лет — очередное доказательство его лживой натуры. Лукашенко абсолютно не способен честно противостоять хоть кому-либо. Мир увидел, что под имиджем властного диктатора скрывается жалкое необразованное существо, опирающееся исключительно на беспринципную ложь и оружие. Он, как и многие другие неудачники, стал пособием для авторитарных правителей о том, как важно уходить вовремя.
Приговор Максиму Знаку является еще большим сигналом всему миру, что из себя представляет Лукашенко с его кучкой головорезов у власти. Вместе с приговором в 10 лет Максиму Знаку самозванец отправляет в колонию закон и возможность беларусов к нему апеллировать.
То, что сегодня произошло с Марией Колесниковой, является настоящей политической расправой. Жестокой и подлой. В лучших традициях евразийского варварства.
Мария стала символом сопротивления. Красивая, несломленная, удивительная. Я желаю ей сил, терпения, здоровья и скорейшего освобождения!
Оглашение приговора длилось пару минут. 2 минуты - и вот уже человек превращается в пленника. Хотя нет, не человек превращается, а человека превращают. Не приговор оглашается, а приговор оглашают. Это делают конкретные люди, конкретные политические силы. В возвратных постфиксах (-сь, -ся) тут смысла нет.
Когда я придумала вчера хэштег #жывеМария, я соединила в нем "жыве Беларусь" и "Аве Мария". Вторая ассоциация для меня не религиозная, а скорее музыкальная, Мария Колесникова - барочная флейтистка.
Недавно я перечитывала тексты про "Группу информации о тюрьмах" Мишеля Фуко. Фуко и другие активисты 60-х пытались сделать так, чтобы за заключённых говорили сами заключённые и их семьи. Основной смысл тюрьмы - репрессировать не только тело человека, но и голос. Политические активисты оказываются в тюрьме, когда их очень хорошо слышно. Марию слышно не только на всю Беларусь, но и во многих других странах мира. И чтобы поддерживать громкость их голоса, чтобы режим проиграл хотя бы в этом, мы предлагаем вам постить цитаты из интервью Марии, рассказывать про нее, если вы знакомы лично, выкладывать фотографии в ее поддержку.
Я стояла сегодня 40 минут у посольства Беларуси с абсолютно пустой головой. Мне было грустно и не хватало кого-то, кто сказал бы мне вещи, в которые я уже не верю. Судя по текстам интервью, мне не хватало кого-то как Мария Колесникова.
Лукашенко и его присные - преступники и должны сидеть в тюрьме. Те, кто им помогают в их преступлениях, совершают уголовные преступления по российским законам. И наносят прямой вред России.
Но, как и всё происходящее на территории подконтрольной международной террористической организации Лукастан, эти тюремные сроки имеют мало общего с реальностью. Можно было нарисовать любые цифры, это ничего бы не изменило. Очевидно, что Колесникова не совершала никаких преступлений и никаких одиннадцати лет сидеть не будет, а останется в заключении, как и другие яркие лица протеста, пока кровавый тиран продолжает цепляться за трон посиневшими от напряжения пальцами, на которых, несмотря на все усилия гримеров, давно проступают характерные пятна
Произошедшее можно считать персональной местью съехавшего с катушек диктатора Александра Лукашенко, использующего террор в отношении белорусского народа для узурпации власти в стране.
Выражаю поддержку Марии Колесниковой, Максиму Знаку и всем белорусским и российским политзаключенным! Убежден, что Мария Колесникова и Алексей Навальный достойны Нобелевской премии мира, и надеюсь, что уже через месяц они ее получат.
Новости о задержаниях за белый листок бумаги или за футболку в бело-красных тонах в Беларуси уже никого не удивляют, но всё ещё злят. Однако новость о приговоре для Марии Колесниковой стала переломной для многих людей (как для беларусов, так и для россиян). Как если бы в плохо освещённой комнате со слабым огоньком потух весь свет... Нельзя говорить, что «надежды больше нет». Я отказываюсь произносить такие слова. И сама Мария никогда бы не сказала такое. Но многое действительно поменялось...
Можно долго спорить по поводу событий в Беларуси: надо ли было ужесточать протест, когда это было возможным, стоило ли избранной президентке Светлане Тихановской уезжать из страны и так далее, но история не знает сослагательного наклонения. Сейчас у нас есть как данность лишь тот факт, что бесстрашная Мария Колесникова, смелый Максим Знак и многие другие политзаключённые сидят в тюрьмах. И это, как случайно заметил Лукашенко во время пресс-конференции, ничто иное, как «геноцид собственного народа».
Много пишут о том, что происходящее - во многом вина самой оппозиции.
У меня соцсетях в рубриках "воспоминания", "в этот день год назад" весь последний месяц всплывают фото и видео из Минска. Необъятные толпы людей. А в середине августа – еще и отсутствие ментов на улицах.
Если и когда граждане Беларуси и России вновь выйдут на улицы сотнями тысяч.. Надо помнить о том, какой страшной будет цена благодушия и самолюбования. Вы, пообнимав немногочисленных растерянных ментов, разойдетесь, счастливые, по домам, веря что уж теперь-то всё навсегда изменилось, точка невозврата и т.п. И с каждым потерянным вами часом система будет приходить в себя и готовить ответный удар. И удар будет страшным.
Лукашенко мстит. И одновременно доказывает, что в диктатурах мирный протест без раскола элит не работает, что бы там ни писали в умных книгах и сколько бы ботинок ни снимали перед лавочками.
Это горько, но это так.
Горько не только потому, что перемены в наших странах откладываются из-за вцепившихся во власть зубами диктаторов. Не только из-за сломанных судеб. Но ещё и потому, что протест не мирный, а вооруженный, классическое восстание, организовывать будут не Навальный, Соболь или Гудков, а Стрелков или Гиркин.
Те люди, кто готов создавать подпольные общества, запасать оружие, а потом брать почту, телефон и интернет, хотят вовсе не честных выборов и парламентской республики.
Эта история про “отнять и поделить” (между собой). Собственно, Донбасс, что далеко ходить.
Мне часто пишут – и, уверен, напишут и сейчас – вот, вы начали понимать. Да нет, я все понимаю давно и прекрасно, просто вооруженное восстание способны организовать те, кто приемлет насилие, и это всегда ведёт только к большой крови и многим годам разрухи.
Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России - нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить.
Лукашенко так и не пошел на диалог, который не был подкреплен силой. Колесникова и Знак не захотели этой силой воспользоваться.
И вот я весь день сегодня думаю об этих двух людях, которые год назад отвечали на мой вопрос на пресс-конференции. Это смелые и, без сомнения, героические люди. Но никто не будет штурмовать их тюрьму – как и сама Колесникова не дала людям штурмовать СИЗО на Окрестина в самом начале. Очевидно, что для нее, лидера революции, мирный характер протестов был самым главным условием. Очень легко было бы направить людей в сторону силового решения. Достаточно было просто не останавливать их. Да, пролилась бы кровь – но на следующий день восстала бы вся Беларусь. И толпу в 200 тысяч человек не остановит никакая президентская охрана.
Но Колесникова (и, видимо, ее товарищи) видели ответственность лидера в другом. И не хотели перемен ценой крови тех, кто за ними пошел. За это решение им придется отдать 11 лет своей жизни – и все эти годы помнить про тюремные сроки других оппозиционеров, рядовых и не очень.
Было это решение правильным? Я не знаю. Никто не знает. Нет в таких ситуациях правильных решений — есть только последствия сделанного выбора. И самое поганое — упрекать другого за выбор, сделанный в тех обстоятельствах, в которых ты не был. Или когда ты не обладаешь всей полнотой информации.
Очень надеюсь, что Колесникова, Знак и все бесчисленные политзаключенные выйдут на свободу раньше, чем им отвел т.н. "суд". А пока стоит просто запомнить, что мирный протест и толпы с флагами больше не сработают. И делать свой выбор, учитывая это обстоятельство.
У определённого рода комментаторов и в России, и в Беларуси можно обнаружить и чистое злорадство.
Жизнь порой преподносит сюрпризы. Не все госперевороты заканчиваются одинаково успешно. Бывает и вот так.
Все справедливо. Не бывает хороших революций. На улице судьбу страны решать нельзя - улица не путь. Мне жалко не их, а тех людей, которые поверили в то, что на улице можно что-то решить. Поверили этим безответственным людям, которые позвали людей на улицы. Они вышли, поверив сказкам Тихановского и Ко, что бывает мирная революция. Но Колесникова хоть не убежала - предпочла роль жертвы, стать новой Юлей Тимошенко. Но Беларусь не Украина.А остальные - Латушко, в багажнике уехавший в Польшу, или Цепкало - сидя дома, притворяясь больным коронавирусом, записывающим ролики о том, что люди должны идти на улицу. Или, как его там - виртуальный боксёр Прокопьев, и прочие "красавцы", красиво записывающие ролики. Приговор - это сигнал всем и каждому: на улице судьбу страны решать не дадим! Мировая история доказала: дрогни власть на улице - все катится в бездну.
Хотя, 10 лет объективно мало. Например, в тех же демократических США участники беспорядков в Капитолии сейчас ждут сроков до 20 лет. Почему же та вакханалия и массовые беспорядки с сотнями пострадавших, с нападениями на сотрудников правоохранительных органов, что устроили Знак и Колесникова - "оценили" всего в 10 лет?
Государственная измена, осуществленная на деньги и при поддержке иностранного государства, должна караться 25 годами минимум. Именно столько должен получить Навальный за организацию беспорядков, за призывы США и ЕС к антироссийским санкциям (вкупе с подачей информации о российских компаниях).
С предателями нельзя по другому. Потому что в случае их успеха - страна превратится в дикое Сомали по типу Украины, с десятками тысяч жертв, гражданской войной, разрушенной экономикой и инфраструктурой.
Ровно год назад Колесникову вывозили на Украину. Да, это не Монте-Карло, конечно, но не в ее положении стоило выпендриваться. Однако, девушка демонстративно порвала и выкинула свой паспорт. И тем самым сама себе вынесла приговор.
Так чего сейчас все взвыли так, словно вердикт стал какой-то неожиданностью? Впрочем, Госдепу в Белоруссии тоже нужен свой навальный.
Ну а сочувствующие всё же не теряют оптимизма.
Зная Марию Колесникову можно сказать только одно: никакого будущего у Лукашенко нет. А вот у Марии - есть! Она победит и в наших силах поддержать её хотя бы письмами. Мария сильнее и умнее безумца, захватившего власть в стране.
Как написать про Марию Колесникову? Я не знаю. Чувствую, что надо написать, очень хочу написать, но никак не могу найти нужные слова. Второй раз за год мы видим удивительную вещь — и Алексей Навальный, и Мария Колесникова осознанно пожертвовали собственной свободой ради… Ради свободы других? Ради нас всех? Просто потому что не могли поступить иначе?
Я пытаюсь понять, а когда бывало такое в истории? Я вспоминаю Соляной марш Ганди, когда десятки тысяч людей последовали его призыву «Заполним тюрьмы» — и заполнили. Когда после этого протестовавшие против введенной англичанами монополии на соль пытались занять солеварни, а их били резиновыми дубинками — да так, что некоторым проломили головы. Падавших относили в стороны, а к входу в солеварню, которую охраняли солдаты, подходили все новые и новые люди, готовые жертвовать собой.
Я вспоминаю моего любимого Эммануэля Рингельблюма, который после начала Второй мировой войны, когда все евреи пытались вырваться из Польши и спастись от нацистов, осознанно вернулся из-за границы, попал в гетто и там начал собирать материалы о жизни в гетто, которые потом назовут архивом Рингельблюма. А когда он смог вырваться из гетто, то потом, незадолго до своей гибели, возвращался туда, чтобы достать спрятанные материалы архива.
Это все великие, удивительные истории. Но то, что меня поражает в ситуации с Марией Колесниковой, — она все время улыбается. Она стоит в клетке в наручниках и делает руками сердечко. Выпендривается? Работает на публику? А вы смогли бы работать на публику, когда вам предстоит провести одиннадцать лет за решеткой? Мне кажется, что Мария Колесникова улыбается, потому что таков ее взгляд на мир — несмотря ни на что, в самых ужасающих и трагических обстоятельствах она полна света и любви. Это редчайшее качество — согласитесь, когда борешься против могучей системы, то тут вроде бы не до улыбок. А она улыбается.
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