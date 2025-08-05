Zimin Foundation признан в России "нежелательной организацией"

Генеральная прокуратура России признала "нежелательной" международную некоммерческую организацию Zimin Foundation.

В сообщении прокуратуры отмечается, что "фонд оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, а также иноагентам", а с февраля запустил программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования.

"С февраля по март 2025 года фондом выделено более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и ученых, враждебно настроенных по отношению к России. С началом "специальной военной операции" фонд усилил антироссийскую риторику, распространяет дискредитирующую информацию о России", - говорится в заявлении прокуратуры, которое цитирует "Интерфакс" .

Zimin Foundation был создан основателем компании "Вымпелком" предпринимателем и благотворителем Дмитрием Зиминым и его сыном Борисом в 2016 году "с целью продвижения науки и образования на благо человечества".

В 2002 году Дмитрий Зимин создал благотворительный фонд "Династия", который поддержал в России тысячи студентов, молодых учёных и преподавателей; было издано более 100 научно-популярных книг, а также организовано и поддержано множество мероприятий, направленных на популяризацию науки. В 2015 году Министерство юстиции Российской Федерации признало фонд "Династия" "иностранным агентом", после чего Совет фонда и семья Зиминых приняли решение о прекращении его деятельности. С тех пор фонд Zimin Foundation продолжил благотворительную деятельность семьи Зиминых. Несмотря на то, что Zimin Foundation сохраняет преемственность миссии фонда "Династия", его программы не ориентированы на Россию и реализуются на глобальном уровне, отмечается в публикации на сайте Zimin Foundation.

Дмитрий Зимин скончался в Швейцарии 22 декабря 2021 года после тяжелой болезни в возрасте 88 лет. Благотворительные проекты семьи Зиминых сейчас возглавляет Борис Зимин.