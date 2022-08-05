Зимний газ. Андрей Мальгин – о попытках шантажа

В ноябре 2010 года, приехав в качестве премьер-министра России на Берлинский экономический форум, Владимир Путин внушал немцам, что без российского газа им никак не обойтись: "Не понимаю, чем топить будете? Газа вы не хотите, атомную энергетику не развиваете. Дровами топить будете? А за дровами в Сибирь надо ехать. У вас же и дров нет". Зал захохотал удачной шутке российского гостя. И вот теперь, в преддверии зимы, в Германии всерьёз обсуждается вопрос: чем топить, если Россия перестанет поставлять свой газ? Действительно, под разными предлогами (видимо, чтобы избежать штрафов за нарушение контрактов) "Газпром" резко снизил поставки трубопроводного газа в большинство стран Европы, а некоторые отключил совсем. Что ни неделя – находится новый предлог.



3 августа канцлер Олаф Шольц посетил завод компании Siemens Energy в Мюльхайме-ан-дер-Рур, чтобы своими глазами увидеть пресловутую турбину для "Северного потока – 1", из-за отсутствия которой, по словам управленцев "Газпрома", прокачка по газопроводу упала до 20 процентов от обычного уровня. Выяснилось, что турбина готова к отправке в Россию уже с середины июля, однако "Газпром" не желает её получать. То документы не те. То адресат не тот. То нужны некие дополнительные гарантии, чтобы другие нуждающиеся в ремонте турбины нигде не задерживались. То ещё что-то. Канцлер заметил: "ЕС не принимал санкций в отношении российского газа, и нет оснований, запрещающих транспортировку турбины".

Печалиться надо, глядя на день завтрашний: рынок утерян, на восстановление доступа к нему уйдут десятилетия

В Германии пишут: складывается впечатление, что "Газпрому" не нужны деньги. А что ему нужно? На днях я с интересом послушал дискуссию на немецком радио, в которой пропутинскому депутату Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" оппонировал российский аналитик газового рынка Михаил Крутихин. Русскоязычный депутат, как попугай, повторял два тезиса: 1. Германскую промышленность и население зимой без российского газа ждёт катастрофа. 2. Чтобы катастрофы избежать, надо снять с России экономические санкции. Напрасно ведущая дискуссию журналистка пыталась напомнить депутату, что санкции возникли не сами по себе, а как ответ на военную грессию России против Украины, и для их снятия Россия должна как минимум прекратить войну. Депутат был твёрд: от санкций Германии один вред.



Собственно, именно это и пытается доказать европейцам Путин, подкручивая газовый вентиль. Именно это и повторяют хором многочисленные путинские агенты в Европе и просто "полезные идиоты" из числа западных политиков и общественных деятелей, заявления которых обильно цитирует изощрённая российская пропаганда. Хорошо разбирающийся в проблеме Крутихин, кстати, пытался объяснить в ходе той дискуссии, что проблема высосана из пальца. На компрессорной станции СП-1, где должна стоять пресловутая турбина, таких турбин восемь, и они всегда работали по очереди, что позволяло отправлять в ремонт то одну, то другую, то две сразу. Но даже если бы вышли из строя все восемь, по соседству есть простаивающая станция "Северного потока – 2", и там установлен десяток таких новеньких сименсовских турбин. Бери любую – и в краткий срок переставляй на "Северный поток – 1". Но пропутинский депутат был неуступчив: "Надо снимать санкции, иначе Германия погибнет".



Но так ли уж велика опасность? Действительно ли, как это представляется Путину и его агентам, экономика ЕС погрузится в глубокую регрессию, а замёрзшее население выйдет на улицы, чтобы потребовать от правительства примириться с Россией? Судя по тому, что Европейская комиссия приняла решение немедленно начать 15-процентную экономию газа, некоторую опасность в Брюсселе осознают. Но, во-первых, экономия объявлена до 1 марта, после чего, как считают специалисты, такие меры уже не понадобятся, так как и потребление газа снизится. Но главное: удастся во многих случаях заменить российский газ либо альтернативными источниками энергии, либо поставками из других стран.



Я вот читаю польские газеты. Их авторы недоумевают: мы последовательно, на протяжении нескольких лет решали проблему, готовились к отказу от российского топлива, вкладывали деньги в строительство терминалов для приема и обработки сжиженного природного газа, а теперь, когда поставленные задачи достигнуты (зависевшая ещё не так давно на 100% от российского газа Польша теперь от этой зависимости полностью избавилась), почему мы должны экономить ради легкомысленной Германии, которую Путин застиг врасплох? Не понимают этого и в Португалии и Испании, полностью отказавшихся от трубопроводного газа и получающих газ морским путем.



Возьмём Италию. Премьер Марио Драги (жаль, что он уходит со своего поста, это один из лучших европейских экономистов-практиков) уже через несколько дней после нападения России на Украину сообразил, что надо принимать срочные меры. Уже в начале марта он начал встречаться с руководством стран, откуда в Италию мог бы прийти газ по альтернативным маршрутам. Благодаря его усилиям подписано первое соглашение с алжирской компанией Sonatrach об увеличении поставок природного газа по трубопроводу TransMed. Это соглашение предусматривало поставку дополнительно 9 миллиардов кубометров газа в год. Договор заработал. В середине июня Драги снова поехал в Алжир и объявил о дововорённости о покупке ещё 4 миллиардов кубометров алжирского газа. И это не единственный новый маршрут. Глава Eni Клаудио Дескалци сообщил, что Италия ещё не готова к прекращению поставок газа из России, но проблему грядущей зимы удалось решить, к октябрю хранилища газа в Италии будут заполнены, как обычно, на 70–80%. По его словам, к следующей зиме страна сможет полностью отказаться от российского газа: "Нам нужно доработать все договоренности, которые мы выстроили за последние четыре-пять месяцев".

То есть и Италии нужно только одну зиму продержаться, а потом "русский газ" будет не нужен, а ведь всего год назад итальянская зависимость от импорта из России составляла более 40%. Узнав об успехе переговоров Италии с Алжиром,"Газпром" объявил, что снижает поставки с 34 миллионов кубометров до 27. Но поздно: поезд, как говорится, ушел, а "Газпром" лишился одного из своих крупнейших покупателей.

Европейские страны тем не менее готовятся к непростой зиме. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Но в "Газпроме", у которого упали продажи и соответственно добыча (куда девать лишний газ?), кажется, даже довольны: значительного падения доходов пока не ощущают. Ведь чем меньше газа на рынке, тем он дороже. Газ подорожал в разы, казалось бы, чего печалиться? Печалиться надо, глядя на день завтрашний: рынок утерян, на восстановление доступа к нему уйдут десятилетия, если это вообще выполнимая задача. А цены неизбежно упадут, они уже падают. Из-за серьезных проблем в экономике резко сократились потребности в газе Китая и вообще Азии, танкеры со сжиженным газом развернулись в сторону Европы. Трубопроводный газ в увеличенных объемах пойдёт из Северной Африки, Турции, Азербайджана, да и доля природного газа в общей структуре энергопотребления падает. Выкрутасы "Газпрома" только подстегнули "зелёный переход".

Но не может ли Путин рубануть с плеча и полностью перекрыть газ Европе, не дожидаясь, когда они закончат свои реформы и больше не будут нуждаться в его услугах? Нет, не может. Не только потому, что это стало бы убийством "национального достояния", "Газпрома". Пока газ подается в Европу и Путин крутит туда и сюда вентиль, он имеет возможности для шантажа. По крайней мере, так ему кажется. Если газ в Европу не поставляется вообще, то чем ещё Европу шантажировать? От нефти и нефтепродуктов из России Европа откажется с декабря. Только атомная бомба и остаётся...

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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