"Золотая Корона" перестала переводить деньги из России в ряд стран

Российиский сервис международных переводов "Золотая Корона" перестал переводить деньги из России в Грузию, Армению, Казахстан и некоторые другие страны. Внимание на это обратил телеграм-канал "Код Дурова". Издание предполагает, что ограничения связаны с новым пакетом европейских санкций, вступившим в силу 23 июля.

"Настоящее Время" подтверждает, что из приложения "Золотой Короны" для пользователей из России пропала возможность делать денежные переводы во многие ранее доступные для этого страны. Теперь сервис предлагает перевести деньги только по четырём направлениям – в Турцию, Азербайджан, Узбекистан и Кыргызстан.

В России многие россияне и иностранцы использовали сервис "Золотая Корона" как один из последних, если не последний, легальный способ перевести средства в Грузию и страны СНГ.

Совет Евросоюза 23 июля принял 21-й пакет санкций против России. В список добавили 218 новых позиций – 48 физических лиц и 170 юридических. В частности, ЕС заморозил активы 94 банков и крупных финансовых организаций и расширил транзакционный запрет еще на 33 российских кредитных учреждения. В санкционный список была включена и организация "Платёжный Центр" - оператор и расчётный центр платежной системы "Золотая Корона".