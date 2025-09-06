"Золотого льва" получил фильм Джима Джармуша

Награду за лучший фильм - "Золотой лев" - на Венецианском кинофестивале получил "Отец мать сестра брат" американского режиссёра Джима Джармуша. Лауреаты были объявлены вечером в субботу.

Премию Большого жюри "Серебряный лев" получил фильм "Голос Хинд Раджаб" тунисской режиссёрки Каутер Бен Ханьи, повествующий об убитой в секторе Газа палестинской девушке.

Премию за лучший дебют получил фильм "Короткое лето". Его сняла уехавшая из России Настя Коркия. Фильм рассказывает о жизни маленькой девочки на фоне войны в Чечне. Как пишет "Новая газета Европа", получая награду, Коркия произнесла антивоенную речь. Она напомнила, что война в Украине продолжается уже 1291 день и "как радиация проникает во всё".