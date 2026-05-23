Звягинцев получил Гран-при фестиваля в Каннах за фильм "Минотавр"

Андрей Звягинцев, Канны, 22 мая 2026 года
Российский режиссёр Андрей Звягинцев получил Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля за фильм "Минотавр". Это вторая по значимости награда.

Главную награду – "Золотую пальмовую ветвь" – получила картина "Фьорд" режиссёра Кристиана Мунджиу.

Приз жюри достался Валеске Гризебах за фильм "Приключение мечты".

Награду за лучшую режиссуру разделили Павел Павликовский за фильм "Фатерлянд" и режиссёрский дуэт Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси за картину "Чёрный шар".

В основном конкурсе фестиваля участвовали 22 фильма. Жюри возглавлял режиссёр Пак Чхан Ук из Южной Кореи.

