Зыгарь: Путин в день мятежа Пригожина был в Петербурге на яхте Ковальчука

Президент России Владимир Путин вечером 24 июня - в день мятежа ЧВК "Вагнер" и Евнения Пригожина - находился в Санкт-Петербурге на фестивале выпускников "Алые паруса". Это утверждает журналист Михаил Зыгарь в колонке, опубликованной в The New York Times. Автор основанной на инсайдах из российских правящих кругов книги "Вся кремлёвская рать" ссылается на источники, близкие к окружению Путина, и утверждает, что во время праздника Путин был на яхте своего друга бизнесмена Юрия Ковальчука в акватории Невы.



"Ничто, даже вооруженное восстание, не удержало бы его от любимой вечеринки", - пишет Зыгарь. По его утверждению, Путин никогда не пропускает частные вечеринки, которые проходят в день "Алых парусов" - популярного петербургского праздника, в ходе которого по Неве проходит парусник под алыми парусами.

Праздник 24 июня начался уже после того, как стало известно об отказе Евгения Пригожина от продолжения вооружённого похода на Москву. Однако Путин очевидно должен был прибыть в Петербург ещё до того, как мятеж завершился. Источники Зыгаря считают его приезд в Петербург "самым ярким свидетельством того, что президент оторван от реальности".

В то время как в Москве в день мятежа отменили массовые мероприятия, включая школьные выпускные, и ввели режим контртеррористической операции, в Петербурге такие меры применять не стали, и фестиваль "Алые паруса" прошёл по плану.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день отрицал, что Путин покинул Москву и поехал на "Алые паруса". В предыдущие годы Кремль не подтверждали и не отрицал участие Путина в празднике. Как отмечает "Агентство", в 2022 году "Ротонда" со ссылкой на источники сообщала, что "Алые паруса" Путин мог смотреть с воды вместе с Александром Лукашенко, а в 2021 году "Новая газета" также писала, что Путин присутствовал на празднике.

Как пишет Зыгарь, Путин считает, что мятеж никак не изменил политическую ситуацию, но многие собеседники журналиста считают, что это не так, и что путинская система правления оказалась под угрозой.

24 июня целый ряд СМИ сообщал, что два самолёта лётного отряда "Россия", которыми пользуется Владимир Путин, вылетели из Москвы в направлении Тверской области, и отключили транспондеры. Они могли лететь или на аэродром Хотилово, расположенный неподалёку от резиденции Путина на Валдае, или же в Санкт-Петербург. После завершения мятежа Пригожина самолёты вернулись в Москву. Каких-либо доказательств того, что Путин был на борту одного из самолётов, нет.

Вооружённое выступление ЧВК "Вагнер" завершилось договорённостями о закрытии уголовного дела по факту мятежа и о том, что Евгений Пригожин и желающие наёмники ЧВК отправятся в Беларусь. Многие подробности, связанные с мятежом, до сих пор не ясны. Сам Пригожин утверждает, что целью выступления не было свержение Путина.