“Парижские двуногие” и раздел Сирии

Доброе утро!

Под Новый год везде появляются подборки лучших фотографий года уходящего, и эта попала едва ли не во все. Елизавета II знакомится с ассортиментом супермаркета Waitrose в Дорсете.

В свете последних новостей о возможном коллапсе косметического рынка россияне наверняка воспримут этот снимок несколько иначе, чем во всем мире: 30-дневный запрет на розничную продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25 градусов затронул средства по уходу за кожей, включая Gillette Aftershave.

Пока тревожных сообщений от розничных сетей никто не заметил, потому что главной новостью стали в России карикатуры Charlie Hebdo, посвященные катастрофе российского Ту-154 над Черным морем. Автор российского антитеррористического пакета законов Ирина Яровая назвала эти рисунки “экстремизмом” и “осмысленным поощрением терроризма”, а официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков квалифицировал их как “очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих”. Никаких новых сведений о самой катастрофе нет. Вчера водолазы приостановили работы из-за непогоды.

Зато много новостей о Сирии, куда, собственно, направлялся разбившийся борт. Россия и Турция вроде бы согласовали со сторонами сирийского конфликта план всеобъемлющего перемирия, которое должно было вступить в действие сегодня в полночь. Если все пойдет по плану, то представители Асада и оппозиция перейдут к переговорам в Астане. В то же время Reuters сообщает, что согласован не только план перемирия, но и план раздела Сирии на три “зоны влияния” – российскую, иранскую и турецкую. В Дамаске в среду обстреляли российское посольство, никто не пострадал, сообщил МИД РФ.

Глава внешнеполитического ведомства США Джон Керри заявил, что разрешение конфликта между Израилем и палестинцами в рамках стратегии по созданию двух государств находится под угрозой срыва. Госсекретарь возложил ответственность на обе стороны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал выступление Керри “антиизраильским”, избранный президент США Дональд Трамп призвал Израиль “дотерпеть” до его, Трампа, инаугурации. Между тем генпрокурор Израиля открыл уголовное дело против Нетаньяху – по подозрению в мошенничестве.

В Берлине задержали 40-летнего выходца из Туниса, который может оказаться сообщником исполнителя теракта на рождественской ярмарке, а во Франции арестовали мужчину, предположительно готовившего теракт на Новый год.

Французская газета Le Monde со ссылкой на источники в европейских спецслужбах утверждает, что за взломом серверов ОБСЕ, имевшем место в начала ноября, стояла хакерская группировка Fancy Bear – та же самая, которую обвиняют в кибератаках на сервера Демократической партии США. Сегодня, по данным CNN, Барак Обама объявит о расширении санкций против России в связи с этими атаками. Ожидаются не только экономические меры, но и меры дипломатического характера – то есть, вероятно, будут названы конкретные люди, к этому причастные. Мария Захарова от лица российского МИДа пообещала “ответ” на “этот последний “новогодний привет” от команды Обамы, уже готовящейся к выселению из Белого дома”.

Но вернемся в Россию, где случился один запрет и два ареста.

Депутаты Мосгордумы, как и ожидалось, окончательно запретили самим себе встречаться с избирателями без согласия городской администрации.

В Петербурге после обыска ФСБ арестован глава порта “Усть-Луга” – его обвиняют в “мошенническом хищении” 1,5 млрд. рублей, выделенных для порта.

В Москве за взятку в 15 млн. рублей задержали помощника главы Росприроднадзора.

И есть еще уголовное дело – за жестокое убийство медведя в Якутии.

В трех ссылках сегодня ударимся в крайности:

“Чешский депутат Карта хватает три кусочка сахара и бросает их в Вольфа. Тот вскакивает в крайнем возбуждении, бросается на Карту, бьет его по руке и замахивается для пощечины”. История крайне правого радикализма в Австро-Венгрии, на фоне которого формировался Гитлер. Отрывок из книги Бригитты Хаманн “Гитлер в Вене. Портрет диктатора в юности”.

“Шизофрения – одна из самых загадочных и сложных болезней: ее тяжело диагностировать, сложно лечить и еще сложнее исследовать – ни одно другое животное кроме человека ей не болеет, поэтому и моделей для ее изучения почти нет”. Читайте о том, как ученые ищут генетические причины возникновения болезни.

И теперь самое экстремальное – репортаж с предновогодней оргии. Начало совершенно очаровательное: “Вряд ли в уходящем 2016 году кого-то еще можно эпатировать термином “секс-вечеринка”, хотя Москва с ее претензиями на статус одной из глобальных столиц в этом смысле до сих пор сохраняет трогательное целомудрие. Это по-своему странно, потому что вообще-то оргии уже давно стали чем-то до неприличия нормальным”.

Искренне ваши,

Семь-сорок