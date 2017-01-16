"Похоронить по-человечески"

В понедельник в Москве и российских регионах проходят похороны жертв крушения самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем, которое произошло 25 декабря. Елизавета Глинка (доктор Лиза) будет похоронена на Новодевичьем кладбище. 50 жертв катастрофы похоронят на федеральном военном кладбище в подмосковных Мытищах, еще более 10 - на других кладбищах в Москве и Подмосковье.

Художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерия Халилова, отпевание которого прошло 14 января в Богоявленском соборе в Елохово в Москве, похоронят в Киржачском районе Владимирской области. Бортинженер Валерий Парикмахеров будет похоронен в Красноярском крае, два музыканта ансамбля - в Брянской области, трое - в Красноярске, три солиста хора - в Тульской области, в Воронеже и Костроме. Похороны сотрудника Первого канала Дмитрия Рункова, предположительно, пройдут в Архангельске. Еще один военнослужащий будет похоронен в Хабаровске. Гражданская панихида по погибшим журналистам Первого канала и НТВ пройдет 16 января в "Останкино".

Ранее родственники жертв катастрофы жаловались, что Минобороны решило похоронить их погибших родных "по-тихому", без проведения полноценной панихиды. По словам семей погибших, военное ведомство выступало против проведения панихиды, несмотря на согласие иерархов Русской православной церкви. После вмешательства СМИ ситуация разрешилась: погибших похоронят в соответствии с пожеланиями их родных. Вдова солиста ансамбля имени Александрова Ивана Столяра Надежда пожаловалась журналистам "Медузы", что еще в конце прошлой недели чиновники Минобороны не могли назвать точной даты похорон.

Также родственники рассчитывали на более торжественную и публичную церемонию и пытались организовать ее самостоятельно, но в Минобороны эту идею не поддержали. "Кто дал Министерству обороны право распоряжаться отпеванием? Они сейчас не солдаты, не артисты, они наши погибшие родственники", - возмущалась Надежда Столяр.

По ее словам, в офисе ансамбля имени Александрова она разговаривала с чиновником Минобороны Сергеем Фральцовым, ответственным за организацию похорон. Он временно исполняет обязанности начальника департамента культуры ведомства вместо погибшего на борту Ту-154 Антона Губанкова.

Вдова рассказала журналистам, что в ответ на вопрос, как проходит поисково-спасательная операция, чиновник посоветовал ей не волноваться: "Может, там всех поели рыбы". Просьбы родственников в отношении панихиды он, по словам Столяр, назвал "хотелками".

После ряда публикаций Минобороны пошло на уступки, погибших похоронят в соответствии с пожеланиями родных. Об этом Надежда Столяр рассказала Радио Свобода:

- Господь услышал наши молитвы и Московский патриархат услышал наши молитвы. В Минобороны нас услышали. Будет отпевание. Похороны назначены на 16 января. Отпевание будет трижды - в 9:30, в 11:30 и в 13:30. Похороны будут проходить в три этапа, потому что нужно будет предать земле 45 человек.

- А где будет проходить отпевание?

- Отпевание будет проходить на кладбище Минобороны в закрытом мемориальном комплексе. Это будет не на улице. Это будет в ритуальном помещении. Все будет на высшем уровне.

- Вы уже опознали тело своего мужа?

- Да, это произошло в пятницу. Я опознала мужа.

- Почему сначала к вам не прислушались, а сейчас все получилось так, как вы и хотели?

- Может быть, потому что все были в каком-то такое неведении. Слишком много задач. В пятницу было собрание у замминистра обороны Панкова. Очень много вопросов, очень много задач. Люди, действительно, старались. Люди, действительно, тревожатся и помогают, чем только можно. Они идут на шаг впереди. Они подходят и все время спрашивают, какие у нас проблемы, что нам нужно и в чем еще нужно помочь, чем можно нас поддержать. Так много поставлено задач, что тот вопрос, который подняла я, рассматривался не как, наверное, первостепенная задача. А вот на сегодняшний день он принят к рассмотрению, и вынесено решение.

- Пресса писала о том, что выплаты, которые были обещаны сразу после катастрофы, еще не начали поступать семьям погибших. Это действительно так?

- Нет. Я знаю, что семьи москвичей получили еще до Нового года компенсацию. "Согаз", страховая компания, также сдержала все свои обещания. Ни о каких подобных проблемах, во всяком случае, среди многих моих знакомых, я не слышала, - рассказала Надежда Столяр.

О конфликте родственников погибших в крушении ТУ-154 и чиновников Минобороны на своей странице в Фейсбук на прошлой неделе написал журналист Евгений Левкович:

О том, почему он решил помочь родственникам погибших, журналист рассказал Радио Свобода:

- Совершенно банальная причина. Ко мне обратилась знакомая родственницы погибшего и попросила помочь. Если меня просят помочь, я не понимаю, как можно отказать в такой простой помощи.

- Как вам кажется, почему Минобороны так себя повело сначала?

Мы не чтим погибших ни в каком виде. Собственно, это касается всех. И что тут делать - не знаю

- Я не стал бы говорить здесь слово "Минобороны". Есть конкретные люди. Я так понимаю, это начальник Департамента культуры Минобороны, с которым родственники вели переговоры. Пока не поднялся шум, вполне возможно, что самое высокое руководство Минобороны могло даже и не быть в курсе происходящего. У них, как вы понимаете, много других дел. Поэтому я не могу за все Минобороны говорить. Но в целом, это касается нашей с вами страны России, а не частного Министерства обороны. Мы не чтим погибших ни в каком виде. Собственно, это касается всех. И что тут делать - не знаю. Мы очень любим гневаться, когда кто-то, по нашему мнению, неправильно себя ведет по отношению к памяти павших, а сами при этом, как видно... 177 тысяч человек подписало петицию о том, чтобы лишить гражданства Божену Рынску, которая перегнула палку в оценке происходящего, но при этом в этой ситуации, когда этих людей нужно было просто прилично похоронить, как хотели родственники - что-то я никаких петиций или особых возмущений не видел.

- Некоторая часть Интернет-аудитории считает, что погибшие в этой катастрофе не заслуживают сочувствия...

Если считать, что какие-то тромбонисты или певцы виноваты в гибели детей в Сирии, то и те люди, которые так считают, должны просто сжечь свой российский паспорт

- Сочувствовать совершенно необязательно. Но в такие моменты можно просто удержаться в рамках приличия. Это свойство приличного человека. Либо мы страна третьего мира, где не уважают даже врага, где танцуют на его костях, вырывают ему кадык и делают больно родственникам. Родственники-то уж точно не при чем. А они все это читают! Я не являюсь поклонником хора Александрова и не являюсь поклонником того, что делает российская власть как внутри границ, так и за их пределами. Тем не менее, если считать, что какие-то тромбонисты или певцы виноваты в гибели детей в Сирии, то и те люди, которые так считают, должны просто сжечь свой российский паспорт. Потому что они платят налоги. Они ходят в магазин "Пятерочка", а в случае с Боженой в "Азбуку вкуса". Они оставляют там деньги. Эти деньги идут в бюджет Российского государства, которое воюет в Сирии, в Украине и травит инакомыслящих. В таком случае, по такой логике мы все такие же участники процесса. И мы тоже виноваты во всем, что происходит. Выйти из этого можно только став гражданином другого государства. И тогда можно говорить, что я такой честный и крутой, поэтому все эти тромбонисты и певцы, их жены и дети заслужили гореть в аду. Мне так кажется. При этом я хочу, чтобы меня правильно понимали. Я против травли и Божены Рынски, и Аркадия Бабченко, хотя не считаю их правыми в данной ситуации. А то, что делает другая сторона, это настоящий фашизм, - рассказал журналист Евгений Левкович.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел катастрофу 25 декабря, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, в том числе Елизавета Глинка (Доктор Лиза), директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, журналисты, а также 64 участника ансамбля имени Александрова, направлявшиеся на авиабазу "Хмеймим" в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.

После экспертизы обломков упавшего в Черном море Ту-154 следствие исключило версию теракта или боевого поражения ракетой из списка возможных причин катастрофы. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Эксперты-взрывотехники ФСБ проверили на наличие следов взрывчатки обломки самолета, личные вещи пассажиров, багаж, гуманитарный груз, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа. Они также оценили повреждения конструкций самолета. В итоге не было найдено ни одного фактора, который указывал бы на теракт или обстрел самолета ракетой с земли.

Ранее руководитель Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявлял, что версия о теракте на борту самолета не исключена, но это мог быть не взрыв, а некое механическое воздействие. Он также рассказал, что командир экипажа успел сообщить о нештатной ситуации на борту.