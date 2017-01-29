Антидопинг

Российские спортсмены из-за употребления допинга с 1968 года возвратили МОК 34 медали, отобранные у них за нарушение антидопинговых правил.

Конечно, Россия – не единственная страна, которая подверглась такому решительному наказанию. Представители, например, США и Белоруссии возвращали олимпийские награды по 11 раз. Четвёртое и пятое места в этом списке занимают Казахстан и Украина: атлеты из этих стран расставались с медалями из-за приёма запрещённых препаратов соответственно девять и восемь раз. Всего же с 1968 года у медалистов Олимпийских игр отобрали 126 наград.

Однако на Россию приходится более четверти всех отозванных медалей. Почти ⅔ из этих наград (22) у России отобрали за последние полгода. Вообще же допинговые скандалы новейшего времени больше всего затронули государства постсоветского пространства – Казахстан, Украину и Белоруссию.

Список вернувших награды российских спортсменов может увеличиться после проверки допинг-проб атлетов, выступавших в Сочи. По данным канадского юриста Ричарда Макларена, 12 призёров Игр в Сочи пользовались "государственной системой сокрытия допинг-проб", как это определено в его докладе. Причём среди этих спортсменов есть двое, выигравших в общей сложности четыре золота. А один российский спортсмен уже лишился серебряной медали Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года – боксёр Миша Алоян провалил допинг-тест, который он сдал прямо на Играх.

Напомним, что, по данным канадского юриста, запрещённые препараты принимали в период с 2011 по 2015 годы 1115 спортсменов почти в 30 видах спорта. Они стали участниками государственной допинговой программы. Допинг принимали как представители летних и зимних видов спорта, так и паралимпийцы. Комиссия ВАДА пришла к выводу, что они пользовались "системой сокрытия допинг-проб", которая позволяла уходить от наказания, а пробы подменялись чиновниками антидопинговых агентств.

Особое внимание Макларен уделил подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Организацией госпрограммы и прикрытием спортсменов, принимавших допинг, занимались министерство спорта, РУСАДА и ФСБ. "Эта система включала в себя тренеров, которые продавали и поставляли допинг спортсменам, допинг-офицеров, которые заранее предупреждали атлетов о неожиданных проверках, и чиновников Министерства спорта, включая нынешнего вице-премьера РФ", – указано в докладе.

Во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи были подменены 15 допинг-проб спортсменов-медалистов. В том числе пробы, принадлежавшие обладателям четырёх золотых медалей Игр. На ещё 12 контейнерах, принадлежащих олимпийским чемпионам, были обнаружены следы повреждений, указывающие на возможную подмену содержимого. Перед Олимпийскими играми в Сочи был создан список из 96 спортсменов, защищённых государственной допинговой программой. Как следует из доклада, допинг-пробы всех атлетов из этого списка были заменены.

Комиссия пришла к выводу, что пробы подменял сотрудник ФСБ, замаскированный под водопроводчика, который получал пробирки через дыру в стене антидопинговой лаборатории. В качестве доказательств подмены приведены следующие факты: на крышках пробирок обнаружены микротрещины, свидетельствующие о том, что пробирки неоднократно вскрывали, а в моче ряда спортсменов обнаружены аномально высокие показатели соли. Это, согласно выводам комиссии, говорит о желании скрыть факт употребления допинга.

Государственная допинговая программа в России, по мнению Макларена, появилась в 2011 году, после чего началось её развитие и проработка на Играх в Лондоне годом позднее, на летних университетских играх и на чемпионате мира по лёгкой атлетике в 2013 году. Пиком развития программы стали зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.

Эта система включала в себя тренеров, которые продавали и поставляли допинг спортсменам, допинг-офицеров, которые заранее предупреждали атлетов о неожиданных проверках, и чиновников Министерства спорта, включая нынешнего вице-премьера РФ

Макларен заявил, что схема с махинациями допинг-проб функционировала под лидерством Виталия Мутко, занимавшего тогда пост министра спорта России. "Свидетельств об участии Мутко в фальсификациях допинг-проб не обнаружено. Но я не удивлен, что Мутко не взял на себя ответственность за допинг-программу", – сказал представитель ВАДА.

Речь в докладе Макларена идёт о 12 призерах сочинской Олимпиады, в том числе о двух спортсменах, выигравших четыре золотых медали. Имён уличенных в приёме допинга атлетов Макларен не назвал. После публикации отчёта комиссии Макларена, решение будут принимать две инстанции: Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный олимпийский комитет (МОК). ВАДА может дисквалифицировать спортсменов, уличённых в приёме допинга, после чего МОК аннулирует их результаты. В случае с призёрами – отберёт у них награды.

На Олимпиаде в Сочи более одной золотой медали завоевали Виктор Ан (шорт-трек, 3, одна из них в командных соревнованиях), Татьяна Волосожар/Максим Траньков (фигурное катание, по 2, по одной – в командных выступлениях), Александр Зубков/Алексей Воевода (бобслей, по 2), Вик Уайлд (сноуборд, 2).

В случае, если речь в докладе Макларена идёт о фигуристах или бобслеистах, Россия рискует потерять 2 золотых медали. Если речь идет об Ане и ком-то ещё из числа завоевавших одну медаль, – 3 (в этом случае "золото" автоматически получит выигравший "серебро" на дистанции 1000 метров конькобежец Владимир Григорьев).

Самое главное: поскольку все призёры, употреблявшие допинг, будут дисквалифицированы, а их результаты аннулированы, Россия рискует уступить первое место в медальном зачёте. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств сборная России может опуститься на четвёртое место в зачёте, пропустив вперёд Норвегию, Канаду и США.

Публикация второй части доклада комиссии Макларена также грозит отстранением части российской команды от Олимпиады 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея). Сам Макларен заявил, что все попытки Всемирного антидопингового агентства наладить контакт с российской стороной заканчивались неудачей. Решение о допуске России к следующим Олимпийским играм будут принимать МОК и отдельные федерации видов спорта.

Всего, как заявлено в докладе Макларена, подмена допинг-проб российских атлетов была зафиксирована на Олимпиадах в Лондоне (2012 год) и Сочи (2014), Универсиаде 2013 года в Казани и чемпионате мира по лёгкой атлетике 2013 года, проходившем в Москве.

Из последних громких допинг-скандалов отметим временное отстранение от международных соревнований шести российских лыжников, в число которых вошли Максим Вылегжанин и Александр Легков. Вылегжанин завоевал серебряные медали в гонке на 50 км свободным стилем и в командном спринте классическим стилем. Легков выиграл золото на дистанции 50 км. Оба спортсмена также завоевали серебро в эстафете 4×10 км.

25 января Международный олимпийский комитет лишил двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву после перепроверки допинг-проб. Лебедева является олимпийской чемпионкой Игр-2004 в прыжках в длину, также в ее активе бронза этих Игр в тройном прыжке и серебро Олимпиады 2000 года в Сиднее (тройной прыжок). Сейчас она является членом Совета Федерации, членом комиссии спортсменов Европейской легкоатлетической ассоциации и женского комитета Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Одновременно МОК аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали, из-за положительного допинг-теста Несты Картера. Таким образом, "золота" Олимпиады в Пекине лишен знаменитый ямайский спринтер Усейн Болт, участвовавший в эстафете.

Иными словами, на практике подтверждается набирающий популярность тезис о том, что достигать выдающихся результатов в большом спорте без допинга невозможно. Вопрос лишь в том, как используются запрещенные препараты – индивидуально либо в рамках некоей государственной программы. Под подозрение попадают самые знаменитые спортсмены, и к чему в итоге это приведет – пока непонятно. Ясно, что государственной системе объявлена самая решительная война, в которой потеря первого места на Олимпиаде в Сочи может выглядеть не самым суровым наказанием. Не секрет, что среди спортсменов-профессионалов существует мнение, что надо поголовно разрешить употребление допинга, поставив все изначально в равные условия. Но приведет ли борьбы с допингом к таким радикальным мерам, пока непонятно. Пока решается более локальный вопрос "чистоты рядов" большого спорта. Россия, увы, занимает в этой борьбе далеко не самое первое место.