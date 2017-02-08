Христианнейшие петербургские ректоры и решающий голос Пенса

Доброе утро!

Сенат США утвердил министром образования Бетси ДеВос – впервые в истории США для этого понадобилось вызывать вице-президента, чтобы тот подал решающий голос: сенаторы проголосовали 50 на 50. Бетси ДеВос, миллиардерша и крупный донор Республиканской партии, выступает за развитие альтернативных государственным школ. Демократы отмечают, что ее опыт работы сводится к “ликвидации государственных школ”.

В России, Украине и Беларуси сегодня отмечают День науки. К празднику хорошо подготовились.

Из ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения уволили ведущего научного сотрудника, который участвовал в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии.

Диссертационный совет МГУ не стал рассматривать докторскую министра культуры России Владимира Мединского. Лишить Мединского докторской степени требовали историки – из-за ненаучного характера его работы.

Ректора петербургских вузов подписали обращение к губернатору Полтавченко с просьбой ускорить передачу Исаакия церкви, “чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути, провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни”.

За критику слияния двух крупнейших библиотек страны уволена главный библиограф РНБ в Петербурге Татьяна Шумилова.

Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии всех вузов, находящихся на подконтрольных пророссийским сепаратистам территориях, а также в аннексированном Крыму и Севастополе.

Российские кинематографисты выступили в защиту “Матильды” Алексея Учителя от депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая сильно ревнует Николая II к балерине Кшесинской.





Прочие новости – про деньги:

“Яндекс. Деньги” отключили кошелек Алексея Навального, открытый для сбора средств на избирательную кампанию.

В РБК подсчитали, что сирийский поход “Адмирала Кузнецова” обошелся бюджету минимум в 7,5 млрд. рублей.

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить в общей сложности 184 тыс. евро 23 россиянам, права которых на свободу собраний были нарушены.

Активисту Марку Гальперину, которого вчера весь день допрашивали в ФСБ по делу о сепаратизме, тоже, наверное, когда-нибудь что-нибудь заплатят – например, за дверь в квартиру его родителей, которую выломали при его задержании. Пока же Гальперина отпустили – в статусе свидетеля.

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье и назначил нового и.о. главы Бурятии – им стал замминистра транспорта России Алексей Цыденов.

Депортация и экстрадиция. В Петербурге правозащитники пытаются спасти от депортации гражданина КНДР, 15 лет назад сбежавшего из корейского трудового лагеря в Амурской области. На родине ему может грозить смертная казнь. Беларусь экстрадировала российского блогера Александра Лапшина в Азербайджан, где его обвиняют в нарушении госграницы и антигосударственной деятельности за критику властей (до восьми лет).

Окружной апелляционный суд в Сан-Франциско выслушал аргументы правительства США на приостановку действия указа Дональда Трампа о запрете на въезд гражданам семи преимущественно мусульманских стран. Решение ожидается сегодня, а вот извинения от ведущего Fox News Билла О’Райли, назвавшего Владимира Путина убийцей, Кремлю придется ждать шесть лет. Песков сказал, что готов подождать. Ждун, кстати, оказался морским слоном.

С него и начнем три ссылки:

Вот тут можно полюбоваться на них в природе и почитать о нелегкой бабьей доле морских слоних: “Ни о какой свободе выбора у них речи, разумеется, не идет: самцы просто придавливают их своим весом, не давая вырваться, и в лучшем случае самки могут отогнать только молодых, еще не очень огромных самцов”.

Космическим собакам посвящена публикация “Новой”: выдержки из дневника тренировок Белки и Стрелки, фотографии и последующее раскаяние военных медиков.

А здесь Дмитрий Волчек рассказывает о лучших фильмах Роттердамского кинофестиваля: “Фильм Марко Феррери "Человек с пятью шарами" (1965) в Италии вышел в прокат лишь в 1979-м, потому что сумасбродную черную комедию забраковал зануда-продюсер. Герой Марчелло Мастроянни, состоятельный предприниматель, начинает надувать и истреблять воздушные шары, и так увлекается, что и вся его жизнь лопается как шар. Отреставрированную в прошлом году картину Феррери привезли в Роттердам, и должен признать, что она лучше 98% новейших фильмов фестиваля”.

Искренне ваши,

Семь-сорок