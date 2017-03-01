В обысках утраченного времени. Путин обойдется без Канта

Доброе утро!

Весь вчерашний день московские журналисты провели в подъезде, где живет журналистка и правозащитница Зоя Светова, потому что сотрудники ФСБ больше десяти часов проводили у нее обыск. Лучшее видео по теме длится 11 секунд.

В Следственном комитете сказали, что обыск проходит в рамках “дела ЮКОСа” и направлен “на проверку обстоятельств легализации денежных средств, похищенных Ходорковским и другими лицами”. Сама Светова считает, что он связан с ее журналистской деятельностью. У нее забрали айпад и рабочие документы. После обыска Зоя Светова отметила, что российская история устроена циклично: “Самый интересный был момент, когда фсбшник листал бумаги, и там были документы обыска моей мамы и папы тридцатилетней давности. Он смотрит и говорит: “Ой, как интересно, тут сотрудники, которых я знаю”. Представляете: прошло 30 лет, и вдруг эти люди приходят ко мне. Но это уже другая квартира, я переехала, но как бы все закольцевалось”.

Вчера же прошел обыск у координатора проекта Gulagu.net Елены Абдуллаевой. Официально основанием для обыска стал телефон, который якобы украл сын правозащитницы. Сама Абдуллаева считает, что обыск связан с ее правозащитной деятельностью.

Здесь – инструкция о том, что делать, если с обыском пришли к вам.





Верховный суд России отправил на пересмотр дело детсадовской воспитательницы Елены Чудновец, которой дали полгода за репост видео с издевательствами над ребенком в каком-то детском учреждении (распространение порнографии). Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев (именно он, кстати, председательствовал на процессе, в результате которого отец Зои Световой отправился в пятилетнюю ссылку) поддержал отмену “дадинской статьи” Уголовного кодекса за многократные нарушения на митингах.

Новости урбанизма. Московская мэрия в течение года “благоустроит” Большой Москворецкий мост, на котором убили Бориса Немцова (появится ли в результате благоустройства мемориальная табличка, неизвестно, но народный мемориал на время проведения работ, очевидно, уберут). В Петербурге инициативная группа граждан подала заявку на проведение референдума о передаче трех соборов города РПЦ.

На свободу по УДО вышла Таисия Осипова, отбывшая 6,5 лет по обвинению в сбыте наркотиков. Сама она вины не признала и считает, что дело против нее было сфабриковано с целью давления на ее мужа – Сергея Фомченкова, одного из лидеров “Другой России”. Фомченков жену из тюрьмы не встречал – он воюет в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Эти самые сепаратисты, сообщил около полуночи “Интерфакс”, ввели “внешнее государственное управление” на “предприятиях с украинской юрисдикцией”, находящихся на подконтрольных им территориях. Что конкретно произошло в полночь, не говорится. Вчера неизвестные напали на участников блокады Донбасса, а глава МВД Украины Арсен Аваков призвал украинский антитеррористический центр дать силовым органам полномочия для снятия этой блокады. Представители Гуманитарного штаба Рината Ахметова говорят, что "вооруженные люди" блокировали их работу на неподконтрольной украинской власти территории. Зато “вынужденную гуманитарную акцию” в Донбассе провела Россия: именно так охарактеризовала указ Путина о признании паспортов “ДНР” и “ЛНР” российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Путин, завершая свое среднеазиатское турне, сказал на пресс-конференции в Бишкеке, что Россия “обойдется и без Канта”, если Кыргызтану больше не нужна защита. Кант – это российская военная база, о кенигсбергском мечтателе речи не было.

Украина меж тем еще на шаг приблизилась к безвизовому режиму с ЕС: переговорщики Европарламента и Совета Европы все согласовали, теперь вопрос будет рассматриваться уже непосредственно в Страсбурге и Брюсселе.

Россия и Китай, как и ожидалось, заблокировали принятие резолюции Совбеза ООН против Сирии – в связи с использованием режимом Башара Асада химического оружия. Зато министр обороны США Джеймс Мэттис представил свой план по борьбе с ИГ – он предполагает наращивание военного контингента США в Сирии.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков выступал в Госдуме и сказал, что “недоброжелатели в Конгрессе США” мешают президенту Трампу наладить отношения с Россией, а сам Дональд Трамп в телеинтервью обвинил Обаму в том, что тот инспирирует протесты против республиканцев по всей стране. (Жаль, что эти протесты нельзя назвать “оранжевой революцией”). Поздно вечером, то есть, по-нашему, рано утром Дональд Трамп выступил перед обеими палатами Конгресса США и рассказал, как собирается выполнять свои предвыборные обещания.

Сегодня, как ожидается, Трамп подпишет новый указ об ограничении иммиграции.

Три ссылки начнем сегодня с критики разума, с похвалы глупости:

Статья кембриджского философа Стивена Кейна о том, как интеллект тысячелетиями служил оправданием колонизации, рабства, тирании и дискриминации. Остается радоваться, что сейчас все это оправдывают скорее от недостатка ума.

Теперь про власть картинок, сильно возросшую в последние десятилетия после невиданного упрощения процедуры их воспроизводства и распространения. Глава из книги американского историка искусства Дэвида Джослита “После искусства”.

После Европы. Отрывок из книги американского политолога Энн Нортон “К мусульманскому вопросу”: “Распространяется ли Европа туда, куда текут языки и культуры, вместе с капиталом и колонизацией? Являются ли Европой Америка и Канада, Австралия и Израиль? Европейцы ли “портеньос” Буэнос-Айреса? Франкоговорящие архитекторы и экономисты Бейрута и Туниса – европейцы? Европа – место или идея? И что такое Европа у себя дома?”

Искренне ваши,

Семь-сорок