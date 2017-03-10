Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям Международной федерации футбола (ФИФА) и не сможет баллотироваться на выборы в совет организации. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило Associated Press.

Как утверждает агентство, это решение никак не связано с допинговым скандалом в России и отчетом Всемирного антидопингового агентства (WADA) об участии Мутко в сокрытии системы допинга в России.

Причиной отклонения кандидатуры Мутко стала его работа в правительстве России в должности вице-премьера, поскольку, согласно уставу ФИФА, государство не может вмешиваться в работу футбольных организаций. По информации агентства, присутствие чиновника в совете организации нарушило бы устав ФИФА, запрещающий вмешательство государства в футбольные вопросы.

Ранее Мутко входил в исполком ФИФА. Сейчас он сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, хотя пока он этого делать не собирается. Мутко отреагировал на решение ФИФА внешне спокойно.

"Я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии. Введен новый критерий – политической нейтральности. Они хотят, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право", – передает слова Мутко ТАСС.

Мутко отметил также, что данное решение никак не скажется на проведении в России чемпионата мира в 2018 году. По его мнению, решение по представительству России в руководящих органах ФИФА в ближайшее время будет найдено. "Мы с ФИФА выработаем модель представительства России в органах управления. В ближайшее время мы найдем решение этого вопроса, чтобы иметь там свое представительство, ничего страшного я здесь не вижу. Впереди еще разные выборы, мы будем принимать решения по ним с учетом критериев, которые сейчас внедряются. Я уверен, мы найдем формулу взаимодействия с ФИФА", – заявил Мутко.

Выборы кандидатов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в совет ФИФА состоятся на конгрессе в Хельсинки 5 апреля. Четырех кандидатов выберут на четырехлетний срок. Помимо Мутко в списки кандидатов от УЕФА вошли венгр Шандор Чаньи, черногорец Деян Савичевич, исландец Гейр Торстейнссон и киприот Костакис Куцокумнис.

Создание этого совета – одна из главных реформ ФИФА, предпринятая Джанни Инфантино после его избрания на пост президента организации. Ее цель – разделить структуру организации на совет и генеральный секретариат. Создание совета было утверждено конгрессом ФИФА в феврале 2016 года. Он пришел на смену генеральному секретариату и исполкому организации, в который Мутко входил с 2009 года. Совет ФИФА должен быть сосредоточен на стратегической деятельности, отвечать за общую политику организации и контролировать работу ее администрации и комитетов. При этом он не обладает прямыми управленческими функциями кроме назначения генерального секретаря и контроля работы администрации в общих чертах.

Виталий Мутко ранее имел место в совете ФИФА в качестве члена исполкома организации.

В состав совета войдут 37 человек – президент ФИФА, восемь вице-президентов и еще 28 человек. Окончательный состав должен быть определен на конгрессе УЕФА, который пройдет 5 апреля в Хельсинки, где помимо всего прочего, пройдет голосование за кандидатов от УЕФА.

Это колоссальная нагрузка, участие в заседаниях, кроме заседаний совета он еще руководит двумя-тремя комитетами. Этот колоссальный труд занимает огромное количество времени, а такого времени у вице-премьера, понятно, нет. Это объективное решение, и наверняка оно было согласовано с Виталием Леонтьевичем, такие решения с действующим членом совета обычно согласовываются

ФИФА давно запрещает государственным структурам вмешиваться в дела футбольных федераций. Но Мутко на протяжении нескольких лет занимал позиции во главе РФС, был членом совета ФИФА и руководил подготовкой к ЧМ-2018. Мутко уже был министром , когда вошел в исполком ФИФА (предшественник совета ФИФА) в 2009 году. Именно на этом съезде были установлены более жесткие новые правила, которые защищают футбольные федерации от вмешательства правительственных органов.

Ответственный комитет ФИФА постановил, что Мутко не может больше занимать пост в совете ФИФА, поскольку одновременно является вице-премьером правительства РФ.

Недопуск Мутко до выборов в совет ФИФА связан только с пресечением любого государственного вмешательства в футбол, но никак не с информацией о том, что комитет по этике ФИФА расследует причастность Мутко к нарушениям антидопинговых правил, которые были разобраны в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Мутко занимал пост в совете ФИФА с 2009 года. Нынешнее переизбрание Мутко было заблокировано из-за более строгого толкования правил ФИФА, ограничивающих так называемое "политическое вмешательство", новым комитетом ФИФА по пересмотру статуса. Комитет, возглавляемый бывшим министром правительства Португалии Мигелем Пойарешем Мадуро, оценивает правомочность нахождения чиновников на своих постах. Мутко впервые проходил проверку на соответствие. Она была введена в рамках антикоррупционных реформ, начатых прежним президентом ФИФА Зеппом Блаттером после выбора стран проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 гг.

Как отмечает АР, в прошлом году Мутко был повышен с должности министра до вице-премьера правительства РФ. Он отвечает за спорт в стране, несмотря на непосредственную вовлеченность в широкий допинговый скандал в России.

Фактически нынешнюю акцию против Мутко полагают направленной против чемпионата мира 2018 года в России. Впрочем, решения такого рода должны быть подготовлены более чем тщательно. Скорее всего, на Кубок Конфедераций – турнир, проводящийся в стране, где годом позже будет проходить чемпионат мира, оно не повлияет. Впрочем, пока не готовы не только все стадионы, где должен проходить мундиаль, но и четыре из них, где должен состояться Кубок Конфедераций. Пока же акция ФИФА выглядит вполне рутинной, даже запланированной заранее и согласованной с самим Мутко.

Вот мнение по этому поводу почетного президента РФС и бывшего вице-президента ФИФА Вячеслава Колоскова:

– Для меня это решение ожидаемое, я прекрасно знаю, что такое быть членом, в данном случае совета ФИФА – сам 28 лет был членом исполкома. Это колоссальная нагрузка, участие в заседаниях, кроме заседаний совета он еще руководит двумя-тремя комитетами. Этот колоссальный труд занимает огромное количество времени, а такого времени у вице-премьера, понятно, нет. Это объективное решение, и наверняка оно было согласовано с Виталием Леонтьевичем, такие решения с действующим членом совета обычно согласовываются.

Ну а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал случившееся в своем привычном духе: "Это не вопрос для комментария Кремля".