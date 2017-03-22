Бобруйские боевики и штраф за будущий митинг

Все, что нужно знать рано утром 22 марта
Доброе утро!
Сегодня начать проще всего с аллегории:
Полковник в новостях только один – ныне арестованный по делу об убийстве своего подчиненного заместитель начальника петербургского УФСИН Сергей Мойсеенко. “Фонтанка” рассказывает, как он привел на строительство “Крестов-2” ООО “Петроинвест”, которое обязалось установить там двери с секретными замками за 10 млн. рублей. Двери установили, но замки оказались настолько секретными, что сейчас их никто не может найти.
Прочие российские новости – как подполковники на картинке:
Рутинная российская уголовная хроника: участник теракта на Дубровке, подвозивший оружие, получил 19 лет, прокуратура нашла нарушения в работе московского СИЗО, где погиб топ-менеджер Роскосмоса, руководителя предприятия при ФСО задержали по делу о "резиденции Путина".
Вчера Конституционный суд России разъяснил, что полиция должна защищать, а не задерживать участников одиночных пикетов, а сегодня Госдума должна принять закон, который освободит от уплаты российских налогов лиц, попавших в иностранные санкционные списки. Очень сложный закон.
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о задержанных в Бобруйске боевиках, “готовивших провокации с оружием”, и еще обвинил западные спецслужбы и "западные фонды" в руководстве и финансировании “пятой колонны”.
Последний советский глава Крыма, а позже депутат Верховной Рады Украины Леонид Грач сильно хвалит в интервью “Медузе” бывшего директора ФСБ РФ Николая Патрушева – за помощь в организации протестов против совместных учений НАТО и Украины в Крыму в 2008 году.
Минобороны Польши обвиняет бывшего премьер-министра страны, а ныне председателя Совета ЕС Дональда Туска в госизмене. На этот раз не за поддержку оппозиции, которая хочет смены власти, а за сговор с Москвой при расследовании катастрофы польского президентского лайнера под Смоленском в 2010 году.
Ширится дело против кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона: теперь его подозревают в получении 50 тыс. долларов за организацию встречи представителей компании Total с Путиным. Встреча состоялась уже после гибели Кристофа де Маржери во Внуково. Фийон не выходит из президентской гонки. В отличие от главы МВД Франции Бруно Ле Ру, который ушел в отставку после обвинений в том, что он фиктивно нанимал своих дочерей собственными помощницами (журналисты раскопали, что одна из дочерей умудрялась одновременно помогать папе во французском парламенте и стажироваться в “Ив Роше” в Бельгии).
Зато старшая дочь президента США Иванка Трамп вполне официально получит доступ к секретной информации и кабинет в Белом Доме, чтобы работать “глазами и ушами” отца. Никакой должности она при этом занимать не будет, и зарплата ей тоже не полагается. Зарплату получает муж Иванки Джаред Кушнер, который является теперь госслужащим. И никакого непотизма в этом нет.
Самое главное. ABC News утверждает, что башню Трампа (но не резиденцию самого Трампа) действительно в течение двух лет прослушивало ФБР – в рамках дела об отмывании денег из России. Потом по этому делу обвинения предъявили Тайванчику (Алимжану Тохтахунову), которому, тем не менее, удалось избежать уголовного преследования в США. Журналисты добавляют, что Тайванчик уже после этого присутствовал на конкурсе “Мисс Вселенная” в Москве, где был и Трамп, владевший тогда конкурсом.
Но людей, конечно же, больше всего взволновало то, что США и Великобритания запрещают провоз в салоне самолетов девайсов, превышающих по размеру смартфон, на некоторых рейсах из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В связи с угрозой терактов.
Три ссылки сегодня начнем с самой безопасной страны в мире:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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