Бобруйские боевики и штраф за будущий митинг

Доброе утро!

Сегодня начать проще всего с аллегории:

Полковник в новостях только один – ныне арестованный по делу об убийстве своего подчиненного заместитель начальника петербургского УФСИН Сергей Мойсеенко. “Фонтанка” рассказывает, как он привел на строительство “Крестов-2” ООО “Петроинвест”, которое обязалось установить там двери с секретными замками за 10 млн. рублей. Двери установили, но замки оказались настолько секретными, что сейчас их никто не может найти.

Прочие российские новости – как подполковники на картинке:

Аспиранта истфака МГУ Захара Сарапулова очень раздражают клопы в общежитии в главном здании. Поэтому на выходных во время митинга в честь трехлетия “присоединения Крыма к России” он вывесил из окна флаг Украины – просто чтобы привлечь внимание к клопам (сам он человек аполитичный и больше всего, как историк, интересуется повадками бурого медведя на Камчатке). Довольно быстро к Сарапулову пришли люди в штатском, изъяли ноутбук и прочие гаджеты, грозились завести дело по статье “экстремизм”, били палкой от швабры и заставили подписать согласие о сотрудничестве с органами. Сарапулов рассказал обо всем этом прессе, в том числе и украинскому журналисту Роману Цимбалюку. Всех участников этого последнего интервью забрала полиция – на том основании, что оно снималось “в общественном месте, на улице, практически в сквере, недалеко от смотровой площадки”. (Всех в итоге отпустили.)

– просто чтобы привлечь внимание к клопам (сам он человек аполитичный и больше всего, как историк, интересуется повадками бурого медведя на Камчатке). Довольно быстро к Сарапулову пришли люди в штатском, изъяли ноутбук и прочие гаджеты, грозились завести дело по статье “экстремизм”, били палкой от швабры и заставили подписать согласие о сотрудничестве с органами. Сарапулов рассказал обо всем этом прессе, в том числе и украинскому журналисту Роману Цимбалюку. Всех участников этого последнего интервью забрала полиция – на том основании, что оно снималось “в общественном месте, на улице, практически в сквере, недалеко от смотровой площадки”. (Всех в итоге отпустили.) Вокруг Навального . В Хабаровске оштрафовали на 10 тыс. руб. организатора еще не состоявшегося антикоррупционного митинга по мотивам расследования ФБК “Он вам не Димон”. В Екатеринбурге суд запретил митинг против коррупции, потому что его можно трактовать как акцию, направленную на насильственное изменение конституционного строя. В городе Бийск, где еще зеленый после Барнаула Навальный беседовал с НОДовцами, какая-то женщина страстно обвиняла политика в том, что в его кампании участвует “много молодежи, одна молодежь”. Эпичное видео с расшифровкой.

. В Хабаровске оштрафовали на 10 тыс. руб. организатора еще не состоявшегося антикоррупционного митинга по мотивам расследования ФБК “Он вам не Димон”. В Екатеринбурге суд запретил митинг против коррупции, потому что его можно трактовать как акцию, направленную на насильственное изменение конституционного строя. В городе Бийск, где еще зеленый после Барнаула Навальный беседовал с НОДовцами, какая-то женщина страстно обвиняла политика в том, что в его кампании участвует “много молодежи, одна молодежь”. Эпичное видео с расшифровкой. Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал генпрокурора Чайку заняться масонами . Масоны в ответ раскрыли тайну российского обряда: первый тост “после работ” – всегда за президента России.

. Масоны в ответ раскрыли тайну российского обряда: первый тост “после работ” – всегда за президента России. Следственный комитет во второй раз закрыл дело против волгоградских дворников, собиравших опавшие листья в российский флаг (осквернение госсимвола, а не аллюзия на Розанова).

(осквернение госсимвола, а не аллюзия на Розанова). Адвокат Николай Горохов, защищающий интересы матери Сергея Магнитского и объявленного в розыск Уильяма Браудера, выпал из окна с пятого этажа в процессе подъема туда джакузи (на лебедке). Доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня Мосгорсуд должен был рассмотреть ходатайство МВД о повторном заочном аресте Браудера.

Рутинная российская уголовная хроника: участник теракта на Дубровке, подвозивший оружие, получил 19 лет, прокуратура нашла нарушения в работе московского СИЗО, где погиб топ-менеджер Роскосмоса, руководителя предприятия при ФСО задержали по делу о "резиденции Путина".





Вчера Конституционный суд России разъяснил, что полиция должна защищать, а не задерживать участников одиночных пикетов, а сегодня Госдума должна принять закон, который освободит от уплаты российских налогов лиц, попавших в иностранные санкционные списки. Очень сложный закон.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о задержанных в Бобруйске боевиках, “готовивших провокации с оружием”, и еще обвинил западные спецслужбы и "западные фонды" в руководстве и финансировании “пятой колонны”.

Последний советский глава Крыма, а позже депутат Верховной Рады Украины Леонид Грач сильно хвалит в интервью “Медузе” бывшего директора ФСБ РФ Николая Патрушева – за помощь в организации протестов против совместных учений НАТО и Украины в Крыму в 2008 году.

Минобороны Польши обвиняет бывшего премьер-министра страны, а ныне председателя Совета ЕС Дональда Туска в госизмене. На этот раз не за поддержку оппозиции, которая хочет смены власти, а за сговор с Москвой при расследовании катастрофы польского президентского лайнера под Смоленском в 2010 году.

Ширится дело против кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона: теперь его подозревают в получении 50 тыс. долларов за организацию встречи представителей компании Total с Путиным. Встреча состоялась уже после гибели Кристофа де Маржери во Внуково. Фийон не выходит из президентской гонки. В отличие от главы МВД Франции Бруно Ле Ру, который ушел в отставку после обвинений в том, что он фиктивно нанимал своих дочерей собственными помощницами (журналисты раскопали, что одна из дочерей умудрялась одновременно помогать папе во французском парламенте и стажироваться в “Ив Роше” в Бельгии).

Зато старшая дочь президента США Иванка Трамп вполне официально получит доступ к секретной информации и кабинет в Белом Доме, чтобы работать “глазами и ушами” отца. Никакой должности она при этом занимать не будет, и зарплата ей тоже не полагается. Зарплату получает муж Иванки Джаред Кушнер, который является теперь госслужащим. И никакого непотизма в этом нет.

Самое главное. ABC News утверждает, что башню Трампа (но не резиденцию самого Трампа) действительно в течение двух лет прослушивало ФБР – в рамках дела об отмывании денег из России. Потом по этому делу обвинения предъявили Тайванчику (Алимжану Тохтахунову), которому, тем не менее, удалось избежать уголовного преследования в США. Журналисты добавляют, что Тайванчик уже после этого присутствовал на конкурсе “Мисс Вселенная” в Москве, где был и Трамп, владевший тогда конкурсом.

Но людей, конечно же, больше всего взволновало то, что США и Великобритания запрещают провоз в салоне самолетов девайсов, превышающих по размеру смартфон, на некоторых рейсах из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В связи с угрозой терактов.

Три ссылки сегодня начнем с самой безопасной страны в мире:

“Если обратиться к японскому прошлому и вспомнить холм, который японцы сделали из отрубленных у корейских солдат ушей, то по каким-то косвенным моментам можно догадаться, что есть у японцев некая темная сторона”. Историк-японист Александр Раевский рассказывает много неожиданного о стране восходящего солнца.

“В сентябре 1938-го у меня была бар-мицва, а через два месяца — Хрустальная ночь. Утром я, как обычно, поехал на велосипеде в школу и уже подъезжая заметил, что из здания валит дым, а учителя стоят на улице и предупреждают учеников: “Сегодня занятий не будет, идите домой”. Курт Маркс, перевезенный на одном из киндертранспортов в Англию, рассказывает о судьбе своих родителей, убитых в лагере Тростинец, находившемся в Белоруссии.

“Кто в отсутствие короля и кардинала мог назвать новую дерзкую картину Буше или Давида хорошей или плохой? Только критик”. Отрывок из книги Гильды Уильямс “Как писать о современном искусстве”, которая выходит в Ad Marginem.

Искренне ваши,

Семь-сорок