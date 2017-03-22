Фийона подозревают в организации встреч с Путиным за деньги

Кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона заподозрили в получении 50 тысяч долларов за организацию встреч представителей бизнеса с Владимиром Путиным. Об этом в средусообщает французский сатирический еженедельник Le Canard enchaîné, специализирующийся на журналистских расследованиях.

Издание утверждает, что в 2015 году консалтинговая фирма Фийона, основанная им в 2012 году после ухода с поста премьер-министра, организовала встречи с президентом России для ливанского миллиардера Фуада Махзуми и генерального директора Total Патрика Пуянне. Переговоры Путина и Пуянне состоялись в ходе Петербургского международного экономического форума.

Представители Фийона заявили, что информация не соответствует действительности, а деятельность его фирмы совершенно законна.

Публикации Le Canard Enchaîné уже стали поводом для другого расследования в отношении Фийона, по результатам которого ему были предъявлены обвинения в растрате государственных средств. Обвинение касается рабочих мест в парламенте, которые ранее были предоставлены членам семьи Фийона.

В конце января стало известно о том, что Фийон нанимал на работу в парламенте собственную жену и детей. До этого Фийон считался фаворитом президентской кампании, но после скандала с трудоустройством супруги популярность политика резко снизилась.