Британия призвала Россию освободить более 70 граждан Украины

Британия призвала Россию освободить украинских граждан, находящихся в российских тюрьмах на основании судебных решений, которые Лондон назвал "политически мотивированными". Соответствующее заявление размещено на сайте британского правительства.

В документе, опубликованном 6 июня, британские власти выразили мнение, что четыре гражданина Украины, оказавших "противодействие незаконной аннексии Крыма" (в том числе режиссер Олег Сенцов), получили в России "длительные тюремные заключения в результате судебных разбирательств, которые, как оказалось, не соответствовали международным стандартам".

По словам представителей кабинета министров, эти случаи являются частью более широкой кампании преследования тех, "кто высказывает в России свое несогласие с незаконной аннексией Крыма". По заявлению Лондона, жертвами неправосудного удержания в России стали более 70 украинских граждан, в том числе крымских татар.

Британские власти выразили беспокойство по поводу здоровья Олега Сенцова, Александра Кольченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха, которые объявили голодовку "в знак протеста против содержания под стражей политических заключенных", говорится в заявлении. "Лишение свободы этих и многих других украинских граждан, заточенных в тюрьмы России, является политически мотивированным. Мы призываем российские власти немедленно освободить их", – сказано в обращении.

Сенцов и Кольченко отбывают в России сроки в 20 и 10 лет колонии после того, как были обвинены российским судом в подготовке терактов в аннексированном Крыму. 14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных в России, общее число которых, по данным правозащитников, составляет не менее 64 человек. Вслед за Сенцовым голодовку объявили Кольченко, Шумков и Балух. Адвокат Сенцова Ольга Динзе рассказала о готовности ее подзащитного к смерти. В четверг стало известно о решении Кольченко прекратить голодовку из-за серьезного ухудшения здоровья, в том числе обмороков.