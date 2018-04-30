Пирамидон. Сергей Лойко – о вечеринке "Дождя"

Алексей Малобродский ведет себя правильно. Он не оговаривает, не сдает товарищей. Он не борец против режима. Просто случайная жертва. Можно, конечно, делать из него мученика. Но, по-моему, рановато. В ленте я каждый день читаю (в основном на страницах самых ярких представителей нашей творческой интеллигенции) горестные стенания по поводу страданий Алексея и гневные филиппики в адрес его мучителей. К сожалению, для его спасения этого недостаточно.

26 апреля в Москве в элитном клубе прошла элитно-либеральная тусовка, посвященная дню рождения телеканала "Дождь". Были приглашены известные музыканты и группы. Было классно. Все веселились, хохмили, отрывались. Два года назад на такой же вечеринке замечательный поэт, с которым имею честь быть знакомым, Андрей Орлов (всем советую почитать его стихи, кто еще не читал) даже крикнул со сцены "Слава Украине!" – совершил поступок, на который способен далеко не каждый. В этот раз Орлова по понятной причине не было.

В общем, показали всему миру в очередной раз, что в России есть свобода слова и островки демократии, что их – "Дождь", "Эхо Москвы", "Новую газету" – нужно пестовать, холить и лелеять, что в общем-то госудаство и делает. Талантливый режиссер Максим Диденко (советую всем посмотреть его спектакли, если кто не видел) в своем поздравлении выразил общую мысль: "Дождь" – это пространство свободы, и меня удивляет, как много людей к этому подсоединены. Это остров надежды. Поздравляю телеканал и желаю, чтобы этот остров разрастался, а не сужался".

Я понимаю и принимаю то, что активный протест против самодержавия в России сегодня по объективным причинам невозможен. Я даже могу понять, почему творческая интеллигенция давно забыла о существовании своего собрата по цеху, режиссера Олега Сенцова и других узников совести. Понимаю, почему никто даже не заикается о судьбе крымских татар, которых ежедневно арестовывают и которым дают реальные сроки ни за что. Как и, похоже, выйдет, не дай Бог, с Малобродским.

Нельзя спасти Малобродского, не пытаясь спасти Сенцова, крымских татар и других узников совести

Но если ни о ком, кроме Малобродского, вы сегодня не можете говорить, то хотя бы перестаньте ныть в промежутках между песнями и плясками, сдобренными закусоном, а попробуйте что-то реальное сделать для его освобождения. Что и как? Сами придумайте, вы же творческие люди! Ну, например, почему хотя бы тому же Диденко не отменить на неделю, на месяц свои спектакли, если все театры не могут действовать сообща? Почему, к примеру, тем же якорям "либеральных СМИ" не отказаться от выхода на работу в организациях, которые на самом деле служат ширмами, потемкинскими деревнями под либеральной легендой?

Уместен ли сегодня этот пир во время чумы – VIP-вечеринка, посвященная дню рождения "Дождя"? Почему бы всей тусовке вместе, вместо того чтобы пить просекко и в очередной раз поздравлять самих себя с неимоверной крутостью и признаваться друг другу в любви, почему бы вместо тусни на этой ярмарке тщеславия не взяться за руки и не выйти под стены учреждения, за стенами которого содержится ваш друг и коллега Алексей Малобродский?

За Малобродским пришли, потому что он тоже пил просекко и не интересовался, почему оттяпали Крым и за что упрятали за решетку Сенцова. И за вами, дорогие друзья, тоже придут товарищи. Дайте срок. Только защищать вас точно будет некому.

Отменить свои спектакли, программы, шоу и передачи трудно. Это проявление готовности жертвовать по крайней мере своим материальным благополучием. Это непростое личное дело каждого, связанное с возможной потерей работы, источников существования и необходимостью кормить семью, заботиться о родных и близких. Но каждый делает свой нравственный выбор сам. Но хотя бы можно попытаться очистить свой теле и радио эфир от одиозных личностей вроде Маркова и Шевченко.

Охами и ахами в Фейсбуке Малобродского точно не спасти. Вообще нельзя спасти Малобродского, не пытаясь спасти Сенцова, крымских татар и других узников совести, да и самих себя, наконец.

Рак не лечится пирамидоном и заговариванием.

Сергей Лойко – журналист и писатель

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции