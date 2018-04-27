Суд оставил под стражей Алексея Малобродского

Суд в Москве оставил под стражей обвиняемого по делу "Седьмой студии" Алексея Малобродского, сообщает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Перевести бывшего генерального директора "Гоголь-центра" под домашний арест просил Следственный комитет России, ссылаясь на возраст и состояние здоровья подсудимого. Прокуратора выступила против изменения меры пресечения.

Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия", основанной режиссером Кириллом Серебренниковым. Своей вины он не признаёт. Малобродский единственный из обвиняемых, который находится в СИЗО.

Ранее супруга Малобродского Татьяна Лукьянова обратилась с открытым письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Она написала, что опасается за жизнь и здоровье мужа после его перевода из "Матросской тишины" в переполненную камеру в СИЗО "Медведково".