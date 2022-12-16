"Ґрати": осуждённых жителей Крыма этапировали в регионы России

Как минимум девятерых жителей аннексированного Крыма, осуждённых по статьям уголовного кодекса России, вывезли в российские регионы. Об этом сообщил украинский медиапроект "Ґрати".

Валерию Гольденберг, обвинённую в надругательстве над могилой российского военного, этапировали в Дагестан. В эту же республику отправили Александра Тарапона, осуждённого за листовки, в которых он назвал знакомого росгвардейца военным преступником.

Также на территорию России вывезли семерых крымских татар – активистов "Крымской солидарности", которая помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим и религиозным мотивам. Их обвинили в принадлежности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир" и приговорили к срокам от 13 до 19 лет колонии строгого режима. Теперь заключённых распределили по разным регионам России.

Адвокат активистов пытается оспорить действия российских властей по Четвёртой Женевской Конвенции, которая запрещает вывозить население с оккупированной территории.