"Ґрати": осуждённых жителей Крыма этапировали в регионы России

Как минимум девятерых жителей аннексированного Крыма, осуждённых по статьям уголовного кодекса России, вывезли в российские регионы. Об этом сообщил украинский медиапроект "Ґрати".
Валерию Гольденберг, обвинённую в надругательстве над могилой российского военного, этапировали в Дагестан. В эту же республику отправили Александра Тарапона, осуждённого за листовки, в которых он назвал знакомого росгвардейца военным преступником.
Также на территорию России вывезли семерых крымских татар – активистов "Крымской солидарности", которая помогает крымчанам, подвергшимся преследованиям по политическим и религиозным мотивам. Их обвинили в принадлежности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир" и приговорили к срокам от 13 до 19 лет колонии строгого режима. Теперь заключённых распределили по разным регионам России.
Адвокат активистов пытается оспорить действия российских властей по Четвёртой Женевской Конвенции, которая запрещает вывозить население с оккупированной территории.
- После аннексии Крыма Россией в 2014 году сотни крымских татар подверглись уголовному преследованию за принадлежность к партии "Хизб ут-Тахрир". Десятки из них осуждены на длительные сроки заключения, остальные ждут суда. В России партия "Хизб ут-Тахрир" запрещена с 2003 года. На территории Украины и большинства европейских стран её деятельность законна. Члены партии ни разу не были замечены в подготовке или совершении терактов.
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